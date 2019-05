【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學　新加坡文化藝術之旅

九龍城浸信會禧年(恩平)小學除了著重知識的傳授外,亦關心學生在不同方面的發展,因此,本校每年都舉辦不同的遊學團,務求使學生有機會走出課堂,認識不同國家的知識和文化,擴闊他們的視野,提升批判思考和解決問題的能力。在本年度,禧年(恩平)小學一行四十位五年級同學便於四月份踏上新加坡遊學之旅。

由學校舉辦的遊學團包含了學習和遊歷的經驗,跟旅行團的差異很大。同學們在沒有父母的陪同和照顧下,要學習自理、管理自己的財物和善用金錢,已經不容易。他們更要完成老師安排的學習任務,在一個陌生的環境中,體驗一種新的學習方式,這一切對他們來説更是一大挑戰。

在四天的行程,學生參觀了多個與環境保育和科技有關的展館及工作坊,包括參加S.E.A 水族館 - Wonders of the sea 保育教育活動,藝術科學博物館 - Future World and Architecture Adventure科技探究活動。在參觀濱海灣花園時探索利用植物及水環保技術降温;在濱海堤壩的永續新加坡展覽館認識如何解決供水短缺的問題。這些活動不但讓同學對我們居住的地球有多一分的了解,更讓他們體會和反思不同的可持續發展模式。

此外,是次遊學團安排同學親臨當地的大學,感受大學氛圍。同學用英文訪問大學生,讓他們能多聽、多説,增添了更多運用英語對語的機會。同時,讓他們了解當地大學生的大學學習生活,增加他們對大學生活的憧憬。

新加坡作爲一個國際都市,包含了各種宗教、文化的居民。同學透過到訪阿拉伯街、唐人街牛車水和老巴剎熟食中心,感受新加坡如何融合各種文化。從參觀新加坡國家博物館,了解到新加坡的歷史發展,發現新加坡與香港的發展背景的相似地方,拓寬他們的視野。

除了這些活動,同學亦能品嚐自己親手製作的班蘭蛋糕和體會當地傳統Batik Painting 蠟染藝術,讓他們的學習更多元化。另外,安排同學參觀新加坡熱門的名勝景點如聖安德烈座堂、讚美教堂、魚尾獅公園和克拉碼頭,欣賞《幻彩生輝》激光表演及濱海灣花園聲光秀,讓他們欣賞令人心曠神怡的美麗景色,增添旅遊的樂趣。

新加坡文化藝術之旅讓九龍城浸信會禧年(恩平)小學的學生在學習生涯中增添了幾分姿彩。在四天的交流團行程中,能有效地激發他們的潛能和動力。同學通過看到的、聽到的、感受到的一點一滴,豐富了他們的成長閱歷,在他們童年中增加了不少難忘的回憶!

(內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供)

