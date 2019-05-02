【校園天地】聖博德學校「中國歷史文化閱讀日」

閱讀是今天培育孩子終身學習的基石，聖博德學校已有五十多年歷史，學校對閱讀推廣向來十分重視，並善用政府給予的各項資源為學生開拓不同的閱讀體驗。

在上學年，學校已率先引入新一批的AR及VR圖書，成功掀起閱讀浪潮。今年藉「世界閱讀日」，學校推出一連串的閱讀活動，除吸引學生多借圖書外，還著學生積極認識中國歷史文化。在剛過去的4月18日，學校舉行了「中國歷史文化閱讀日」，為籌備此活動，學校特意為學生添置了不同的歷史人物服裝。在活動當天，學生可以穿著中國歷史人物的服飾回校，在閃閃發亮的舞台上，介紹歷史人物的生平和史蹟。看著學生別開生面的演繹，能夠把長長的歷史人物資料琅琅上口，可見學生們都花了不少功夫在資料閱讀上。

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除了個人的演繹機會，學校還提供班際演出的機會，高小學生透過成語故事小話劇，深化對成語的理解，學生在活動中自編劇本，自製道具，當天學生都表現得份外投入，所有師生們都看得津津樂道。

為配合該日活動，圖書館主任早在二月開始便推出主題書展覽區，再加上網上電子閱讀資源「中華里」，以及歷史人物展板區，為校園營造濃厚的中國歷史文化氣氛。為鼓勵同學們多讀多看，學校更邀請家長義工團隊為學生製作中國傳統民間小吃，實行家校合作。同學們只要回答簡單的中國歷史人物史蹟，便可以獲得傳統民間小吃一份，作獎勵之餘，也能讓學生認識中國傳統民間小吃。

經過三個月一系列的閱讀活動，「中國歷史文化閱讀日」在一片歡樂中完滿結束，同學們都享受了一個與別不同的閱讀體驗。

（內容由聖博德學校提供）

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