【海外醫生】中大副校長霍泰輝學星洲免試　執業試令資深醫生卻步

醫務委員會明日（8日）將重議海外專科醫生豁免實習方案，醫委會委員、香港中文大學副校長霍泰輝接受團結基金訪問，罕有提到執業試困難及引入海外醫生的制度欠吸引。他表示，執業試要求專科醫生要把醫科生分6年考的試，一次過考核，直言即使自己去考，亦會「肥佬」。他又以中大作例子，稱很多有限度註冊醫生「做到退休」。 公共醫療醫生協會執委馬仲儀認為，本港兩大醫學院均有份制定執業試，大學代表指專科醫生難於執業試合格的講法不恰當（inappropriate）。醫務委員會豁免小組主席吳國偉表示，大學有針對有限度註冊醫生的晉升計劃，但根據醫管局招聘可見，他們只有駐院醫生及副顧問醫生職位。

霍泰輝提倡香港應考慮新加坡免試制度，認為會較執業試吸引。（團結香港基金提供）

據現有制度，海外醫生如要在本港正式註冊為醫生，必須通過執業試及完成一年或半年（為專科醫生而設）實習。若不想考試，可透過有限度註冊制度，獲指定醫療機構如醫管局、兩間大學醫學院、衞生署聘用，即可在港免試行醫，每次合約年期不超過3年；續約次數不限。

霍泰輝接受團結香港基金《政策．正察》訪問表示，本地培訓專科醫生至少須13年，增加醫科生名額「遠水不能救近火」，應考慮引進更多海外醫生，而引進海外醫生應兼顧吸引力及質素。霍認為香港的有限度註冊制度如不考試，便無法晉升為正式註冊醫生，難以吸引人才，而資深醫生及教授亦沒有誘因考執業試。他又稱不少大學教授拿着有限度註冊，做到退休。吳國偉稱大學有機制讓海外專科醫生晉升，而醫管局招聘廣告所見，只有駐院醫生及副顧問醫生一職。

霍泰輝提倡新加坡的免試模式。（資料圖片／歐嘉樂攝）

霍泰輝認為新加坡免試模式比執業試吸引

霍泰輝又提到執業試，他直言自己去考執業試都會「肥佬」，他解釋自己是專科醫生，已從事兒科多年，若要考一些與其專科無關，可能有困難。霍續稱，為應付考試，要花更多時間去讀一些和專科無關的醫學內容，加上本地醫學生分開6年去考的試，要海外醫生一次過考，會令資深醫生卻步。

反之，他以新加坡免試制度為例，他稱到當地工作的海外專科醫生要提供很多文件，證明其資歷及經驗，還要在機構工作多年才可有執業資格，霍泰輝直言新加坡模式絕對比考執業試吸引。

公共醫療醫生協會執委馬仲儀（右一）認為，現時應聚焦在投票及實習期上。（資料圖片／李澤彤攝）

馬仲儀回應霍泰輝的言論，她表示沒有考試的合格率是100%，而本港執業試的合格率亦絕對不低，她解釋部分海外醫生因語文問題，合格率較低，但只要有準備不會不合格。馬又稱，現時應聚焦在明日醫委會會議的投票及豁免實習期。她認為大學醫學院亦有份制定執業試，霍身為大學代表，現時發表這番言論並不恰當。

單程證為家庭團聚 看不出反對的理由

另外，被問到有醫生指公營醫療體系「爆煲」與每日150個單程證人士來港有關，霍泰輝在該訪問回應稱，凡是增加人口，都會令醫療需求增加，香港人口老化是醫療體系「爆煲」的原因之一，他又指「世上很多地方，都是靠移民，當然有任何經濟影響時，就會賴移民。」他表示，150個單程證人士來港的名額是讓港人得以和內地家人家庭團聚，看不出反對的理由。