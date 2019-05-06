【海外醫生】醫委會業外委員陳永佳︰病人組織屬意政府方案

醫務委員會上月初否決4個放寬海外專科醫生實習安排方案，醫學界及病人組織近日分別再提出兩個新方案，本周三（8日）再次表決。醫委會委員、香港哮喘會主席陳永佳今早（6日）在港台節目《千禧年代》表示，23個病人組織討論完六個方案後，傾向政府的方案一，他會尊重病友組織意願投票。他預計，醫委會的周三會議，首要議程是大家討論是否同意重提四個方案及投票方法等，相信討論需時。

醫委會委員、香港哮喘會主席陳永佳。（資料圖片）

陳永佳表示，病人組織於5月1日開會，當日有28位代表出席，會上曾討論多個引進海外醫生方案，有至少20人舉手表態屬意政府方向，但強調並非投票。他又稱，並無特別講過要共同進退、如何組合協議，「不過當日選舉時，好多時病人組織覺得我們應該要代表他們的聲音、立場。」

現時有聲音指，若海外醫生在外地獲取專科資格後，即來港取得有限度註冊，然後獲分派到衞生署負責文書工作，會形成有海外醫生未試過單對單面對病人，都能取得全面註冊，影響本港醫療水平。

陳永佳回應稱，要在四個機構之中有臨床經驗再通過考核，首先要看清楚專科醫生在衞生署擔任的職務，「基本上做專科醫生已經是好前線的工作，做研究等如病理學、基因研究，都是支援前線，都是一些臨床分析。」

就有意見指要免試引入海外醫生，陳永佳表示，他個人看法是不贊成免試，無論是全科、專科，都應該起碼有一個基準，有平等考試保持水平，是重要步驟及令人放心。他指，外國曾有情況是每年承認的大學及相關資格都會有出入。