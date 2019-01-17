將軍澳昭信路擬建公營房屋「插針樓」　區議會轟房署硬上弓

政府早前公布，將軍澳共5幅綠化地將改劃興建公營房屋，其中一幅位於昭信路，可建約600伙單位，料2024年落成。 西貢區議會房屋及環境衞生委員會今日（17日）開會討論。會上不少區議員批評，即使區議會反對其發展，但房屋署仍「霸王硬上弓」，申請改劃地皮發展。最終議員提出臨時動議，會上通過不接納相關討論文件。

西貢區議會討論昭信路綠化地興建公營房屋。（王潔恩攝）

批評「插針樓」成本效益不高影響大

會上不少議員批評，在區議會的反對下，房屋署仍「霸王硬上弓」，申請改劃地皮發展。區議員張美雄指出，相關項目只提供約600伙，批評其「插針樓」要「開山劈石」才能建成，成本效率不高。同時，亦有議員指出，其項目高達40層，將嚴重影響附近村屋及樓宇的景觀。

昭信路公營房屋位置，鄰近新寶城和煜明苑。

行人配套、泊車位不足

有議員不滿署方文件無明確交代行人設施配套，未知入伙居民可如何由住所步行至地鐵站。另外，區議員李家良又指，雖然項目的單位數目達600伙，但私家車位只有約40個，質疑局方為何不建多層停車場，他批評相關設計無心思，更直言：「除咗反對，我無嘢好講。」

以資助房屋作考慮設計

房屋署高級建築師佘慶儀指出，擬建的昭信路公營房屋現以資助房屋作考慮設計，但她補充，因應區內意見，亦可互換改作出租公屋。

她又指，得悉區議員反對其計劃，但本港現時對公營房屋的需求龐大，認為要平衡各種考慮。她又指，相關地皮可提供約600伙單位，形容地塊「唔算太細」，冀區議會可因應社會需要支持計劃。

通過不接納相關討論文件

有議員在會上提出臨時動議，要求不接納有關昭信路的公營房屋計劃，最後動議在15票支持、一票反對及三人棄票下獲通過。主席凌文海指出，房屋署應繼續優化及研究其計劃。

昭信路公營房屋發展計劃的地盤總面積約0.4公頃，總地積比率約6.5倍。當局計劃興建1座約40層高的住宅大廈，單位數目約600伙，預計可容納約1,700人，另設私家車位約44個、電單車位約6個。