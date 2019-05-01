茶餐廳碟頭飯食一半見半截煙頭　中招網民：黐線！炒尼古丁？

對餐廳來說，最重要的或許並非食物味道，而是環境衛生及食物安全。有網民深夜於facebook群組發文，稱於深水埗一連鎖茶餐廳用餐時，吃至一半竟發現碟頭飯內有半截煙頭，嚇得胃口全失。樓主即時向店員反映，餐廳最後沒有收取食物費用。 不少網民看過相片直呼嘔心，質疑廚師邊吸煙邊製作食物才會出現這情況，建議樓主向食環署投訴；亦有網民認為餐廳食物會經過不同程序才送到客人手上，認為不一定是廚師問題。《香港01》已向涉事餐廳查詢事件。

有網民稱凌晨於深水埗一茶餐廳用餐時，發現碟頭飯內竟有煙頭，即時感到「勁反胃」。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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該網民深夜於fb群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，稱今日凌晨於深水埗一連鎖茶餐廳用餐，叫了「欖菜肉鬆四季豆」配白飯及飲品的套餐。樓主吃至一半時，發現咬到異物，一看發現是半截已點燃過的煙頭，嚇得即時吐出並向店員反映，形容感覺「勁反胃」，猶如「炒尼古丁」。

樓主說，店員得知事件後，即免收食物費用，他未有交代有否留下食物作投訴，只留言表示沒有付款便離去。網民看過相片都大感驚訝，直指事件性質嚴重、過分，質疑廚師邊吸煙邊製作食物，建議樓主向食環署投訴，「有相有證據send畀食環署睇，等食環署做嘢」。

亦有人認為外出用餐衛生始終有風險，而且食物經過不同工序才送到樓主手上，不一定屬廚師責任，「其實除咗廚師外，啲菜都係經過好多手先上到碟。所以話，要乾淨，自己帶飯」；另有網民反諷：「良心餐廳，加料不加價」。

《香港01》已向正向涉事茶餐廳查詢事件。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）

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