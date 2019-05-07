油麻地中醫趙致中一款藥膏含未標示西藥類固醇　衞生署籲病人注意

衞生署今日（7日）呼籲，曾向油麻地註冊中醫趙致中（又名趙光清或趙宇鵬）求診的病人，要注意其處方的一款黃色藥膏，因該藥膏含有未標示的西藥成分「丙酸氯倍他索」，如不當使用可引致嚴重副作用，如出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。衞生署補充，根據藥師資料，他未有向病人提供該藥膏，不過調查仍在繼續中。

衞生署籲停用註冊中醫趙致中處方的一款藥膏。（政府新聞處圖片）

含類固醇 使用不當可致圓臉及肌肉萎縮

衞生署表示，早前根據情報，突擊搜查九龍油麻地彌敦道518-520號彌敦行5樓A室駐診的註冊中醫趙致中，並檢獲一批藥膏。署方表示，其中一款沒有標籤的黃色藥膏樣本，含有未標示西藥成分「丙酸氯倍他索」，即一種處方藥物，屬皮質類固醇，用於治療炎症，如不當使用可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。

衞生署指，根據《藥劑業及毒藥條例》，非法管有第I部毒藥屬刑事罪行，一經定罪，最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。署方續稱，會就檢控事宜徵詢律政司；並將個案轉介香港中醫藥管理委員會，考慮是否需要採取紀律行動。

中醫師稱未曾供予任何病人

雖然根據該中醫師提供的資料，他並未將藥膏供予任何病人，不過署方亦稱，調查仍在繼續。另外，曾獲上述中醫處方藥物的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。持有藥物的市民，亦可在辦公時間內，將藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。