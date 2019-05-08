【海外醫生】醫委會今表決放寬方案　馬仲儀：存變數，或有人棄權

醫務委員會今日（8日）下午再開會，討論豁免海外專科醫生評核期（前稱實習）。公共醫療醫生協會執委馬仲儀今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，委員均有共識今日將會投票選出方案，形容是「哪怕幾唔接受，都有共識會有方案。」 對於政府支持的方案一通過呼聲最高，她指，或有委員覺得並不認同該方案，或會有人棄權，「如果政府係狹隘心態，只有我嘅（方案）可以投，相信委員有底線，都需要有立場。」

截至4月29日，醫學會的第五方案經兩度微調後，終將方案提交至醫委會。（香港01製圖）

對醫委會法律顧問回應感到不明白

馬仲儀指，協會提出的方案認為海外專科醫生考執業資格試前後，須在醫管局、衛生署或兩間大學有3年有限度工作經驗，事後18個月的工作經驗，當中工作性質包括臨床處理經驗。不過，她認為今日討論投票仍有很多變數，及不知有多少方案可以給予投票。

病人組織委員林志釉早前提出方案，要求專科「外援」考獲本地執業試，及有限度註冊服務滿3年，當中最少3個月是「指定工作」，包含全職、兼職臨牀工作、教學等。不過，醫委會法律顧問稱「指定工作」定義不清晰，林再修訂字眼，包括「指定工作」不限於一項，刪去「兼職臨牀工作」等。惟法律顧問認為修訂後的「指定工作」定義或受法律挑戰，稱是無理（irrational）、隨意（arbitrary）及具歧視（discriminatory）。馬仲儀表示，對醫委會法律顧問的回應感到可惜及不明白。