【海外醫生】醫學會方案五硬闖關　 會長：法律意見認為合情合理

醫務委員會上月初否決四個豁免海外專科醫生實習安排方案，醫委會明日（8日）會再次表決。其中由醫學會提出的第五方案，被醫委會法律顧問質疑有法律風險。醫學會在今晚（7日）例會上作出討論，前會長、醫委會委員之一的蔡堅會後表示，不會就「方案五」提出修改；另一名醫委會委員、醫學會會董佘達明亦表示，醫學會諮詢過法律意見，認為字眼上並沒有問題。 醫學會會長何仲平會後表示，有信心方案五可付諸表決，但拒透露是否已取得過半數票數。一旦不獲准進行表決，他稱「心中有個底」，拒透露會改為支持哪個方案，但表明不會支持無指定臨床經驗年期的方案一。

醫委會明日會就豁免海外專科醫生實習安排的方案進行表決。（資料圖片）

醫委會法律顧問批醫學會方案有法律風險

由醫學會前會長蔡堅提出的「方案五」，海外醫生受聘於三個指定機構，劃一需在通過執業試後在公營機構做18個月臨床工作方可免實習，但方案仍被醫委會法律顧問指有法律風險，包括《醫生註冊條例》沒有規限只可在公立醫院工作，以及18個月評核期沒有基礎等。

蔡堅今日（7日）會後指，醫學會不會修改「方案五」內的字眼。擔心方案會被DQ？他稱無法回應這個問題。至於會否支持病人組織委員林志釉的「方案六」，即只需在三年內有至少三個月臨床工作經驗，他同樣稱「答不到」。

醫學會會董佘達明接受《香港01》查詢時表明，醫學會不會修改「方案五」，並以已諮詢法律意見「見不到有什麼問題。」

（方案五）可以過到機會非常之大......律師覺得方案好合理、好合情理，我哋希望可以擺得上枱討論 醫學會會長何仲平

會長何仲平：一定不支持政府方案一

醫學會會長何仲平會後表示，方案五「可以過到（供表決）機會非常之大」，「律師覺得方案好合理、好合情理，我哋希望可以擺得上枱討論」，他稱毋需修改，只要多加解釋便可。他表示，醫學界委員將綁綑投票，「咁呢個梗係啦，希望支持我哋嘅同事一齊投我哋票。」至於是否已得16票，他稱「我哋唔講收唔收夠票」。

如果「方案五」不獲准進行表決，會否改支持「方案六」？何仲平指，假設性問題難以回答，「但我們心中有個底。」他拒透露會支持哪一個方案，但表明不會支持政府提出的方案一（香港大學婦產科學系名譽臨床教授鄧惠瓊提出，無指定臨床經驗年期），但稱一定會有一個方案獲得通過。

豁免實習 分別在於全面註冊後可私人執業

醫學會副會長林哲玄表示，現時有限度註冊機制，已容許海外畢業醫生在公營機構工作，他們不需考試，亦免實習。他指出，現在大家商量的是通過執業試的海外醫生豁免實習機制，他認為全面註冊與有限度註冊的唯一具體分別，就是全面註冊容許醫生私人執業，「我們始終應該考保障病人，認為獨立和私人執業之前臨床經驗十分重要：確保醫生掌握辨認急、重症和急救的能力。」

他強調方案五列明要在執業試後，要有18個月的臨床工作，在醫生40多年生涯之中所佔比份甚少，「溫故知新也好，臨床會鍛煉也好，最後社會多個能幹的醫生，是社會之福。這是醫委會確保醫生質素、保障市民不能推卸的責任。」