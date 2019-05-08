【海外醫生】彭鴻昌指方案一較清晰　料今日最終有方案獲通過

醫務委員會今日（8日）下午再討論豁免海外專科醫生方案，外界預料會議最終會有方案獲通過。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌，今早接受電台節目訪問時指，獲政府支持、由港大醫學院教授鄧惠瓊提出的方案一，內容較清晰。 他到，病人組織代表林志釉提出的方案六，當中提到要求海外醫生有三個月臨床工作的要求，其實與「有限度註冊2號公告」中有重叠，認為本無需要提出這個方案，但倘若只得方案一方案六出閘投票，他亦能接受。

醫委會今日下午1時30分開會，再次討論放寬海外專科醫生實習方案。（資料圖片）

醫委會今日開會，將討論獲政府支持的方案一、醫學會提出的方案五及林志釉提出的方案六，當中方案五及六分別提出要求海外專科醫生，須有18個月或3個月臨床工作經驗。彭鴻昌認為，「有限度註冊2號公告」已訂明醫生須受僱從事醫療臨床、研究或醫院工作等，與方案六提及的3個月臨床工作重複。

他表示，方案提及臨床工作表現需令上司滿意，並通過醫委會執照組審核才可，或在實行運作中被「卡住」。他指，雖然覺得沒有太大必要提出方案六，但最終若方案與方案六「出閘對決」，他不特別反對林志釉的方案。然而，他承認方案一相對清晰，「比如控煙辦人員想註冊，但無臨床經驗都未必過到2號公告申請，唔符合就入唔到。」

不會考慮方案五

彭鴻昌坦言並非醫委會委員，沒有投票權，但若今日會議沒有達成共識，個人亦不會考慮方案五，形容這個方案「難以接受」

他續指，相信今日會有結果，「問題係（獲選出方案）最吸引海外專科醫生留港，但清楚、明確指出如何正式註冊，及公平對待公共醫療人員。」

他又表示，方案一得到公共醫療機構醫生接受，包括醫管局、衛生署及兩間大學方面；而方案六則由前線醫生和私家醫生支持，坦言對背後團體的意見、利益考慮感到不解，「年初（醫生團體）嗌工作已經爆煲，但倒轉話要引入更多醫生，佢哋反應又好大，令人費解。我會從哩啲方面思考，係咪（擔心）影響晉升機會、培訓、薪酬。」