【逃犯條例】吳宏斌：安份守己毋須憂　對華無信心可闖印度「捱」

港府積極推動《逃犯條例》修訂草案一事備受爭議。美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會發表的研究報告，警告若港府通過修例，將令北京擴大在港的影響力，蠶食港人治港，甚至為美國的國家安全及在港經濟利益帶來風險。 中華廠商聯合會會長吳宏斌今日（8日）表示，得悉商界有不同意見，而政府已剔除9項不涉及嚴重罪行的類別，重申自己「一點都不擔心」。

保安局局長李家超（左）和律政司司長鄭若驊（右）昨舉行記者會，回答修訂逃犯條例若干問題，亦重申港府立場。（李澤彤攝）

你們對它（中國）無信心，對哪裡有信心？是否對印度有信心？印度有11億人！那你要去印度『捱下』！對中國無信心，對邊有信心？對非洲？中東？哈哈哈！ 中華廠商聯合會會長吳宏斌

料需移交多涉及雙規官員

吳宏斌稱，遵守當地法例是應行之事，認為即使中小企在商業上違規多屬輕微、可罰款了事的罪行；估計若涉及商業罪行需要移交，多涉及與雙規官員有直接或間接關連。他形容近十年「包紅包」風氣基本不再，內地較以往廉潔，認為只要安分守己，毋須過於擔心。

至於他個人對內地司法制度是否有信心？吳宏斌就說，近十年內地進步一日千里，一直在完善：「如此多人的國家、在如此短時期做到今日的成就，你們對它（中國）無信心，對哪裡有信心？是否對印度有信心？印度有11億人！那你要去印度『捱下』！對中國無信心，對邊有信心？對非洲？中東？哈哈哈！」

中華廠商聯合會會長吳宏斌（鄧穎琳攝）

中美貿易戰動搖外資在華投資信心 ：美國已贏一仗

中美貿易談判前景未明，吳宏斌直言，美國在貿易戰上「已贏了一仗」，中美貿易戰由去年發展至今已逾一年，大多大型企業已按情況重新部署海外生產線，加上內地生產成本愈來愈高。他形容自美國徵收關稅後，已動搖了企業家到內地投資的信心，外資未必會加大在華投資，已影響了中國製造業出口。