【逃犯條例】修例影響港營商環境？　邱騰華：拉得比較遠咗

政情
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政府建議修訂《逃犯條例》內容掀起爭議，美國國會轄下美中經濟與安全審查委員會發表報告，指《逃犯條例》修訂違反《美港政策法》條文，又指修例蠶食香港的「一國兩制」和自治。

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，修例旨在通過合法方式移交罪犯，指若把修例延伸至影響香港營商環境和其他國家的情況，形容是「拉得比較遠咗」。

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，修例旨在通過合法方式移交罪犯，指若把修例延伸至影響香港營商環境和其他國家的情況，形容是「拉得比較遠咗」。（盧翊銘攝）

邱騰華指出，香港重視國際貿易關係，但指關係並非基於其他國家政府、議會、團體的意見，香港之所以有良好經貿關係，建基於雙方互惠互利，和《基本法》給予香港作為獨立關稅區的條文。

邱騰華指出，修例旨在通過合法方式移交罪犯，指若把修例延伸至影響香港營商環境和其他國家的情況，形容是「拉得比較遠咗」。

邱又指國會報告反映修例引起關注，因此政府有責任就修例範圍、原意和實施情況，向公眾多加解釋和討論，故法案委員會應盡快開始審議，因此保安局局長李家超和律政政司長鄭若驊才在昨天開記者會，以法論法解釋修例，透過解釋以舒緩公眾因誤解而產生的憂慮。

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