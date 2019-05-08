【逃犯條例】美國會報告指修例違政策法　涂謹申：擔心到食唔落飯

政府建議修訂《逃犯條例》內容掀起滿城風雨，美國國會轄下美中經濟與安全審查委員會今天發表報告，指《逃犯條例》修訂違反《美港政策法》條文，又指修例蠶食香港的一國兩制和自治。 民主黨立法會議員涂謹申回應報告，直言擔心修例令香港失去國際金融中心、國際商業中心等地位，又指報告反映國際對香港的警號已響起，又稱看到報告後，「擔心到飯都食唔落」。

涂謹申直言擔心修例令香港失去國際金融中心、國際商業中心等地位。(盧翊銘攝)

涂指研究人員由國會議員委任 報告具認受性

涂謹申指出，香港作為向國際展示一國兩制實踐的城市，報告令他擔心修例令香港失去國際金融中心、國際商業中心等地位，令他「飯都食唔落」。

他解釋，《美港政策法》給予香港特殊地位，奠定香港的特殊經濟地位，他擔心修例後，美國或會就《政策法》作出相應變動，對香港的特殊地位造成負面影響，形容報告為香港響起警號。

他呼籲特首林鄭月娥懸崖勒馬，撤回修例建議，又呼籲商界小心評估報告對香港往後發展和趨勢的影響。

對於有指報告只是委員會的研究報告，不代表國會的立場和意見，涂謹申指出，委員會的研究人員都是由美國參眾兩院的議員委任，加上研究是專業人員獨立執行，認為報告具影響力和應受性，國會議員絕對會參考委員會報告的意見。

審議《逃犯條例》的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會會議鬧出「雙胞胎」，經民聯石禮謙和涂謹申昨天分別先後以「法案委員會主席」身份，向全體議員發出周六會議議程，其中涂謹申主持的會議較石的會議早半小時開始。涂謹申表示，他是正當合法地當選主席，提早會議時間是因應立法會會議室的使用情況。