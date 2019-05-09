【逃犯條例】鍾國斌憂政策法取消　影響香港國際地位捲中美貿易戰

政府提出修訂《逃犯條例》引起社會爭議，美中經濟與安全審查委員會昨日（8日）發表報告，指《逃犯條例》修訂草案會進一步擴大北京對港的政治影響力，更對美國構成極大風險，或違反《香港政策法》。自由黨黨魁兼立法會議員鍾國斌今（9日）早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，對情況感到擔心。他指，因美方對本港實施《香港政策法》，令香港與內地城市有所分別，一直未有捲入中美貿易戰，若然因修例而被取消，相信會影響香港在國際上獨特的地位與價值，「香港就會好大穫。」

鍾國斌表示，若然《香港政策法》因修例而被取消，相信或會影響香港在國際上獨特的地位與價值，「香港就會好大穫。」（資料圖片）

國際商會香港區會昨日去信立法會，表態反對港府修訂《逃犯條例》草案。鍾國斌在節目上指，接連有商會發聲明表態，反映商界認為草案將會影響本港營商環境，政府未有仔細聆聽業界的意見，釋除疑慮，估計未來商界會陸續表態。

鍾續指，政府一直以處理台灣殺人案為由，要求盡快修訂《逃犯條例》，但是坊間不論是議會、大律師公會及法律專家等都提出不同可行方案，或能減低各方憂慮，「覺得係可以做」，但政府卻未有聽取，「我哋都冇辦法。」

他認為，特首林鄭月娥早前促非建制派盡快成立法案委員會，並指會認真考慮有建設性的提議，認為對方對草案立場並非完全強硬，期望在周六召開的會議上再聽取政府的解說。