【逃犯條例】美委員會報告表憂慮　港府駁斥：修例有利營商環境

政府建議修訂《逃犯條例》內容爭議不息，美國國會轄下美中經濟與安全審查委員會今天更（8日）發表報告，指《逃犯條例》修訂違反《美港政策法》條文，蠶食香港一國兩制、高度自治。 香港政府晚上回應報告，指自主權移交以來，香港一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」成功落實；政府又繼續唱好修例，指修例建議若通過，將保障商業活動免受罪惡威脅，亦有利香港特區的營商環境。

李家超（左）和鄭若驊（右）就修訂《逃犯條例》召開記者會。（資料圖片／李澤彤攝）

政府發言人回應報告，指法治及司法獨立是香港特區的核心價值，特區政府高度重視和全力維護這些核心價值，並致力保障所有市民的安全。

發言人又指，香港特區的移交逃犯制度參考了聯合國制定的指引和範本，在人權保護方面以世界上許多司法管轄區普遍採用的原則為基礎。香港已與20個司法管轄區，包括美國，簽訂了移交逃犯長期協定。香港特區一直按其核心政策目標，積極與其他不同司法管轄區進行商討，以期達成更多長期移交安排及擴闊合作網絡。

發言人表示，修訂建議並非針對某單一司法管轄區，更非一般市民，修訂亦絕不會影響香港特區現行20份長期移交逃犯的協定，就個案方式移交的請求，香港特區有全權去處理或不處理。

發言人形容，建議的法例修訂旨在保障香港特區守法的市民，修例建議若通過，將保障商業活動免受罪惡威脅，亦有利香港特區的營商環境。