【逃犯條例】美委員會憂修例　葉劉：不必要　 料與孟晚舟案有關

港府推動《逃犯條例》修訂草案引起美國關注，美國國會豁下的諮詢組織「美中經濟與安全審查委員會（USCC）」昨（7日）發表報告，指香港《逃犯條例》修訂草案會進一步擴大北京對港的政治影響力，對美國構成極大風險，或違反《美國 - 香港政策法》。 立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀表示，該委員會表達關注，相信與華為太子女孟晚舟案件有關，因孟晚舟當日在加拿大過境時被拘留，被引渡至美國。葉劉認為美方擔心修例生效後，北京可以將美國過境人士移交內地，故觸動他們神經。惟葉劉強調，美方的擔憂是不必要，又稱若看到美國總領事館官員會向他們解釋清楚。

葉劉淑儀相信委員會表達關注，與華為太子女孟晚舟案件有關。(羅家晴攝)

美國向加拿大法院對孟晚舟提出引渡要求。（資料圖片）

葉劉淑儀認為，報告與中美貿易戰無關，她提及中美關係複雜、敏感、覆蓋多方面，「但中美貿易戰發生到宜家，北京從未有因為貿易戰或其他原因以牙還牙，以任何原因檢控或扣留任何美國人。」故她不相信《逃犯條例》修訂後，中央政府會隨便要求特區政府將過境的美國人移交內地。

葉劉強調，修訂《逃犯條例》有多重人權保障，而特首林鄭月娥已說清楚，死刑不會移交，同時會刪去九項罪類，以及由中央提出才會處理，她重申政府是退無可退。