【海外醫生】私家醫生組織：仿新加坡免試模式會變政治考慮

醫務委員會昨（8日）通過豁免海外專科醫生評核期的方案，有私家醫生組織今回應稱，有關方案吸引力不大，相信只會吸引多數名醫生，相信不會對私家醫生造成競爭，又認為「免試」引入更多海外醫生令中門大開，或出現質素問題，而仿效新加坡設院校名單或會演變為政治考慮。 該組織同時發表調查報告，建議政府並借鏡法援署，成立「醫援署」，引入公私營協作機制，即時處理公營專科病人輪候過長的情況。

醫委會通過方案後，海外專科醫生日後在香港以有限度註冊服務滿三年，完成執業試後即可豁免實習，成為正式註冊醫生，即可到私營市場執業。

被問到會否擔心對私家醫生造成競爭，香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢表示，昨天通過的方案吸引力不大，效用低，最多吸引多數名海外醫生來港，不擔心造成競爭。

而對於社會上有聲音要求「免試」，他稱做法會大開中門，擔心免試下醫生的質素是否仍合乎水平，對於民主黨建議仿效新加坡模式設立認可院校名單，他直言做法是「選學校」而非「選醫生」，會令質素參差，亦擔心會演變成政治考慮，反而考試就可令門檻一致，更為公平。對於民建聯建議綑綁海外醫生在醫管局工作5年可免試，他就認為現時有限度註冊只為3年，如果要把綑綁年期加長，需有理據，十分複雜。

另外，香港私人執業專科醫生協會 (APMSHK) 今發表研究報告，指在4月時透過問卷訪問了200位離開醫管局10多年的醫生，當中有7成人因沒有足夠的時間用於照顧病人而選擇離開，協會亦關注病人輪候專科的時間過長，建議政府委任一名專員，處理輪候事宜，並借鏡法援署，成立「醫援署」，引入公私營協作機制，即時處理病人輪候情況。