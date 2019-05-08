【醫委會】通過政府方案　陳肇始稱較公平　強調無向任何人施壓

醫務委員會今日（8日）下午討論豁免海外專科醫生評核期，最終政府方案成功跑出。根據方案，曾在醫管局、衞生署或兩間大學醫學院任職3年的海外專科醫生，如通過執業試，便可免除實習，直接取得正式醫生牌照。 食物及衛生局局長陳肇始表示，政府歡迎醫委會的決定，認為醫委會通過的方案比較寛鬆和吸引力較大，同時是較為公平的做法，可舒緩在醫管局、衞生署和兩家大學醫學院醫生不足的問題。 對於醫委會業外委員林志釉指，有人向他稱如果不投政府方案，將會「輸得好慘」，質疑有人向他人施壓。陳強調，一直政府與不同持份者開會，亦與前線醫生開會，交換政府考慮和看法，沒有向任何人施壓。

引入海外醫生的方案終有定案，陳肇始歡迎醫委會決定。（吳倬安攝）

陳肇始表示，是次醫委會通過的方案，只是其中一個解決醫生人手不足的方法，強調需多管齊下，例如政府可為在醫院工作了數年的非本地醫科生提供培訓，增加誘因予他來港執業。

對於香港公共醫療醫生協會及香港政府醫生協會發聲明，指對政府處理今次事件之態度感到憂慮，指政府及其喉舌多番以「保護主義」抹黑醫生、不惜將醫生與病人推至對立面。陳肇始強調政府沒有說過這些說話，指政府一直希望各持份者努力溝通，群策群力解決問題。

民建聯葛珮帆指出，醫委會是次通過一個較為寬鬆的海外醫生方案，但未必能吸引到很多海外專科醫生帶港執業，因不少醫生對於考試仍感覺抗拒，認為仍要海外醫生考試，「落咁多關卡」，做法不智。其黨友蔣麗芸則表示，民建聯將會繼續提出私人條例草案，將會把草案交由大會主席審視是否合草案的格式和規定。

民主黨黃碧雲表示歡迎是次表決結果，但認為今次通過的方案只是開了一道門罅，她表明將會提出私人條例草案，引入新加坡模式，即在國際首五十名醫學院畢業的醫生，可免試來港在公立醫院執業，她稱有關做法並非中門大開，強調會在不影響香港醫生的專業水平，增加海外醫生來港執法。她反而批評民建聯的方案過於寬鬆，猶如中門大開

被問到會接納議員的私人條例草案，她表示歡迎任何增加醫護人手的方案，將於6月持分者和業界再會面商討，若有任何方案都會仔細考慮。