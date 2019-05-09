中區電子道路收費　消失的半山替代路線曝光　區議員批「堅」離地

中環交通擠塞問題嚴重，政府就「電子道路收費先導計劃」初步擬定收費地區範圍，並原訂3月28日於區議會討論事項，惟因時間倉促撤回議程，改為本月16日續議。 《香港01》獲悉，運輸署原本不僅就先導計劃擬定收費地區範圍，更曾經提供上環以西及往金鐘以東的替代路線，經堅道等半山道路繞過收費區，惟在區議員強烈批評會加劇半山塞車問題下，文件最終未有顯示替代路線。有區議員質疑，替代路線被消失，是運輸署的「公關策略」，當局至今未有承諾撤回替代路線方案，直指從未解決半山擠塞問題。

中環交通擠塞問題持續多年，政府日前就「電子道路收費先導計劃」擬定初步收費範圍。（資料圖片）

根據當局3月向中西區區議會提交的文件顯示，政府初步擬定的收費範圍，由中環美利道及花道園道劃界、南至下亞厘畢道及荷李活道、西面林士街至北面民光街劃線，並涵蓋多條區內主要幹道，包括干諾道中、德輔道中、皇后大道中、遮打道及威靈頓街等，但範圍內的中環灣仔繞道則毋須收費。

然而，原來有關文件並非「足本版」規劃，有中西區區議員向《香港01》透露，在該份文件公布前，運輸署早於3月中分別與不同黨派的區議員舉行閉門會議，除現時已公布擬定的初步收費區，更提供了一條替代路線。

從《香港01》取得的圖中所見，駕駛者可由半山堅道途經花園道，前往金鐘以東地區；至於往上環以西地區，則可由半山堅道途經鴨巴甸街至文咸東街方向。

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運輸署早於3月中就中區電子道路收費地區提供替代路線，惟其後因區議員反對，在文件未有顯示相關圖片。（消息人士提供） 惟該替代路線方案，遭區議員強烈批評，指當局未有提供收費水平以及任何車流量的參考數據，便提出替代方案。其後，運輸署先後兩次向中西區區議會就「電子道路收費先導先劃」提交的文件，均未有涵蓋替代路線，意味一度向區議員「摸底」的替代路線被消失。 中西區半山東區議員吳兆康向《香港01》表示，運輸署現時向區議會提交的文件，刪去替代路線是「公關策略」，且當局至今未有承諾撤回替代路線方案。他續指，半山是收費區範圍的邊界，駕駛者倘不想付費前往金鐘或上環地區，車輛仍會自動分流至半山，惟繁忙時段堅道的交通擠塞嚴重，車速經已十分緩慢，故當局一直未能解決擠塞問題，以及考慮轄免當區居民收費，會反對計劃推行。

中西區區議會將於下周四（16日）召開會議，討論電子道路收費先導計劃。中西區區議員鄭麗琼日前動議反對電子道路收費方案，並指出先導計劃未有針對違規等候乘客的私家車，以及半山區交通擠塞情況，要求當局須經社區廣泛諮詢，才提交予區議會討論事項。