Supper Moment音樂會非禮案　被告稱屬意外　留電話證非立心不良

本地樂隊Supper Moment演出時台下疑發生女樂迷被非禮案續審，涉嫌用下體頂撞前排女「粉絲」的倉務員，今（9日）在東區法院出庭自辯，他承認聽快歌時興奮跳動，不排除身前的袋意外觸碰到事主，亦承認曾拍事主膊頭，但強調沒有非禮；其律師亦指，若被告立心不良，又怎會向女事主留下聯絡方法。裁判官把案押後至5月21日裁決。

被告楊駿日(前)被控在樂隊Supper Moment演唱會上非禮女樂迷。（馮家淇攝）

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被告楊駿日，24歲，報稱倉務員，被控一項非禮罪，指他於2017年11月4日非禮約20歲的女事主X，及15歲女事主Y。

被告有交換聯絡方式

被告自辯時自稱是Supper Moment樂迷，案發當日在觀塘APM商場等朋友，發現樂隊舉行記者會，從而認識事主X及Y等人，他又即場與部份人士交換Instagram及電話號碼，之後亦有去當晚在赤柱舉行的音樂會。

主音出場大叫「Sunny」

被告稱他本來坐在梯級，樂隊快將出場時衝至台前，卻踢瀉腳下的啤酒而分心，最終只站在第三排，事主X站在他前方。當主音Sunny出場，他便伸手向前，大叫「Sunny」。

隨身袋或碰到事主

惟當時環境擠逼，他想放袋在地，但怕被其人踩，於是左右手交替拿著袋，最後把袋放於身前。當時他隨著快歌跳動，袋子亦上下擺動，有機會觸碰到事主。

被告稱他也擔心隨身袋會撞到前排的X，故有搭她膊頭詣問，但X未有回應，他以為沒有問題，但他稱無搭Y的膊頭，但不排除意外碰過她。

質疑事主X反應不合理

辯方律師在結案時質疑事主X的誠信，指她聲稱三次被觸摸，離場時見到年紀較大的朋友，理應可作她投訴，但X未有提被摸。被搭膊頭時又說表示：「有音樂就唔緊要。」辯方認為其反應不合理。

立心不良不會留下電話

至於事主Y證供，辯方認為其證供不清楚，她在會面記錄未能說出觸碰物件的溫度、質感，提到觸碰位置，只稱是「腰部以下」。

律師續指，被告曾與事主朋友交換聯絡方式，如被告立心不良，不會留下電話，指被告在案發大半年後被捕時亦大感錯愕。

案件編號：ESCC79/2019