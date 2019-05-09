【黃心穎許志安】私隱專員指受害人望「將事件放低」　無權續調查

藝人黃心穎及許志安在車廂「安心偷食」片段，早前成為全城熱話，不過有人質疑，事件涉私隱問題，私隱專員公署亦發聲明關注事件。 私隱專員黃繼兒今日﹙9日﹚表示，早前已就事件去信予事件中受害者的公司，惟對方回覆指「希望將事件放低」。黃繼兒續稱，事件真相未明，法例亦無授更多權利予公署跟進，如當事人不追究，公署亦「無能為力」。

黃繼兒表示，公署一直關心受害人，但如果對方無意跟進，公署亦「無能為力」。﹙黃偉倫攝﹚

黃繼兒今日(9日)出席「數據道德的實踐」研討會，他在會上甫開頭，就笑問參與者：「係咪坐的士嚟呢？搭得安唔安心？」

黃繼兒在會後向記者表示，早前已多次公開呼籲，並去信予車廂偷拍事件受害人的公司及代理人，他們其後回覆，指「希望將事件放低」，亦無承諾再與公署商談事件。

黃繼兒表示，公署一直關心受害人，惟事件真相未明，未知閉路電視由車主抑或司機安裝，又未知由誰人流出片段。他續稱，公署一直希望事主現身協助調查，但如果對方無意跟進，公署就「無能為力」，法律上未授權私隱專員採取更多行動。

對於在的士車廂安裝攝錄器材，黃繼兒認為，本來確有其好處，可助防止罪案，但從乘客角度而言則有弊處，需平衡各方利益，包括如何規管安裝器材及處理所得資料。

黃繼兒在研討會笑言：｢係咪坐的士嚟呢？搭得安唔安心？｣﹙黃偉倫攝﹚

私隱專員公署聯同亞太區私隱機構各私隱執法機關成員，於本月6日至12日舉辦「關注私隱運動2019」，今日的研討會為重點活動。黃繼兒建議，機構應採納公署提倡的「數據道德」三大管理價值，即尊重、互惠和公平；並在從事大數據分析、人工智能等活動前，實施「道德數據影響評估」，平衡各方利益。

黃繼兒又稱，為協助中小企實踐「數據道德」，公署今日出版全新的《中小企的數據倫理道德》資料單張，羅列出道德數據影響評估問題，如數據的使用、涉及的單位等，讓他們自我評估，了解數據處理活動會如何影響各持份者權益。