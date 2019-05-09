【暴動案】支持者帶膠盾牌到庭鼓勵　「美國隊長」豎拇指表謝意

有「美國隊長」之稱的被告容永業，與另一名早前承認暴動等罪的被告袁智駒，二人最終只被判入獄3年，兩人聞判後都表現冷靜，不少支持者在判刑後都趁短暫機會步向犯人欄鼓勵兩名被告，而一直表現平靜的容亦豎起拇指向支持者表示謝謝。

有「美國隊長」之稱的容偉業，被裁定兩項暴動及一項襲警罪成，被判入獄3年。（資料圖片）

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容向支持者微笑

由於容偉業是一名自閉症患者，他的判刑亦引起不少政界及公眾人士的關注，如天主教榮休主教陳日君樞機、社運人士黃之鋒、劉小麗、梁頌恆、吳文遠、「阿牛」曾健成等，亦有到庭旁聽，而已年屆九旬的容祖母，今天沒有到庭。

當容及袁兩被告步入犯人欄時，有公眾人士向他們揮手致意，容由裁決時的憂心中中，至求情時無甚表情，到今天面對判刑，並在庭上再見一班支持他的朋友即以微笑回應。

離庭時向支持者揮手

當法官正式頒布刑期時，兩名被告表現冷靜；休庭後，庭上一眾支持者圍到犯人欄前，向被庭警押走的容偉業和袁智駒揮手握拳以示支持，又高叫「隊長加油」、「袁智駒加油」、「暴政受害者」，而容偉業就豎起拇指向支持者表示謝意，並向眾人揮手道別。

支持者帶同美國隊長的膠盾到囚車口送別容永業及另一被告袁智駒。（呂樂謙攝）

支持者帶膠盾到囚車位送別

其後一眾支持者帶同標語、口號以及象徵「美國隊長」的盾牌，到庭外等候接送容袁二人到荔枝角收押所的囚車，期間有部份支持者之間發生衝突，互相指罵並一度引起混亂，需要在場警方介入調停。

當囚車駛出高等法院門外時，有部份支持者衝到囚車前方，舉起標語並高叫「加油」、「上訴」、「抗爭無罪」，一度令囚車無法離開，最終需要懲教署人員和警方將一眾支持者分隔開，以便囚車離開。至於代表兩名被告的郭憬憲大律師和梁耀煒大律師在與兩名被告短暫見面後，沒有回應記者提問便急急離開。