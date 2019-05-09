【暴動案】患自閉症的「美國隊長」　在騷亂中會看到甚麼樣的世界

在旺角騷亂事件中被裁定暴動及襲警罪成的被告容偉業，一向熱衷參與社運，又因常持膠盾及戴護膝出現，被同伴冠以「美國隊長」之名。容給人的印象總是站在最前，甚至有點激進。容因為暴動及襲警罪成，今（9日）被判入獄3年。 審訊期間，容患有自閉症的問題受到關注。事實上，多宗暴動案中都有被告是自閉或過度活躍症的患者，這些患者的特癥往往不善表達，在不理解狀況下更易訴諸暴力，當他們處身這類群眾主導的環境下，能否作出常人的判斷亦成疑。

有「美國隊長」之稱的容偉業，被裁定兩項暴動及一項襲警罪成。（資料圖片）

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自閉症患者不懂表達情緒

容偉業在審訊中並無自辯，他傳召了主診醫生張凱棋作供，張稱容在3 歲時已被診斷患上自閉症，但容的智力正常。張稱與容會面時，覺容的對答亦能連貫及有關聯性。

但張解釋，自閉症患者，一般會有語言障礙，興趣狹隘等問題，他們不一定有暴力傾向，但由於不懂表達情緒，在不理解的情況下，有時易會訴諸暴力。

自少不聽指示愈叫愈走

從小看著容長大的游泳教練姚瑞群亦指，容有很多不尋常的表現，年幼時常不聽指示，愈叫愈走。她教容游泳時，要重複很多次，容才會明白，但容泳術出色，曾是香港傷殘人士50米蝶泳紀錄保持者，又多次代表香港參賽，更曾參與2000年澳洲悉尼殘疾人士奧運會。

愛看及摸人腳趾

姚教練又透露容有很多古怪行為，例如容很愛觀看和摸他人的腳趾，又愛觀察螞蟻和善於記下巴士路綫。雖然容自少麻煩多多，但二人關係良好，容更視她為半個母親，而她除了教容游泳，也有在行為上指導他。

容的律師求情道出愛腳趾背後的故事，指容自小與親母分離，他對親母僅有記憶，就是母親帶她到長洲旅行時幫他洗頭，當時他低著頭，望著母親的腳趾，從此腳趾在他腦中就成了思念該次與母短暫相聚的回憶。

容偉業過往往示威時，總愛拿上一個如美國隊長手持的膠盾。（美國隊長電影劇照）

美國隊長膠盾被法庭充公

律師求情時透露，容在2014年9月面臨失業及被扣工資等威脅，適逢香港發生佔領運動，容認為上街可伸張正義，解決他面對的問題，從此熱衷社運活動，他又常作一身「美國隊長」打扮，令人印象深刻，更每次都帶上膠盾上陣。

惟容在佔領運動期間因襲擊兩名拆路障的司機被控，最後准簽保守行為，但價值6百多元的招牌紅藍色圓盾卻被充公，當時容向記者表示，對盾牌被充公感可惜，因它陪伴自己參與佔領運動，具紀念價值。

旺角騷亂事件當晚，場面混亂，自閉症患者是否有能力理解警員的指示成本案爭議的焦點。（資料圖片）

總是站得比較前

除了惹上官非，參與社會運動亦令容與家人的關係變差。容的父母在他年幼時離異，容父及後再婚，他因參與佔領運動與父鬧翻，容便離家與祖母同住。

近年，容仍然繼續參與示威遊行，包括「鳩嗚團」和反水貨客示威。在暴動案中作供的警員也對容印象深刻，指容總會舉起港英旗及企得比較前。

劉小麗亦有為「美國隊長」容偉業求情，並在其facebook貼上與容等人的合照。（資料圖片）

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朋友眼中耿直善良

容在暴動案中被定罪後，有逾125人為他撰寫求情信，亦有朋友提到，容在爭取釋放劉曉波的遺孀劉霞的運動中，即使他要返夜更保安，也不惜早上趕到街站當值，以守護劉曉波的銅像，直至劉霞成功獲釋，在朋友的眼中，容是個耿直善良，願意付出的人。

容是否能明白警方指示成疑

根據控方的呈尚證據，容當晚曾向警察擲水樽及磚等，亦有衝向警方防線，但容的代表大律師郭憬憲特別提到，容作為一個自閉症患者，他在這樣大型騷亂事件中的精神狀態會如何，若如其醫生所言，容不懂看人眉頭眼額，他未必能掌握現場情況，又不善於表達自己，他是否能明警方的指示也成疑。律師認為，容當時可能甚至不知他在參與暴動，若只憑容是「人做佢又做」，實不足以證明他有罪。

煽惑非法集結罪不成立

事實上，陪審團退庭商議後透露，討論一直就容面對的罪名陷於膠著，經近4日半的商議，最終只裁定容兩項暴動及一項襲警罪成，指容在現場曾揮手大叫「一齊幫手」，從而被控煽惑非法集結的罪名，則罪名不成立，一項非法集結罪則未能達成裁決。控方今亦決定，將不會就該未有裁決的控罪重審。