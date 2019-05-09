【暴動案】事件中最重判囚7年　梁天琦囚6年僅次其後

發生於2016年農曆新年的旺角騷亂，警方共拘捕91人，只有10名被告包括梁天琦、黃台仰等扮演較主導角色的被告，分成兩案在高等法院審理，其中被控7項罪名的「美國隊長」容偉業的，更是面對最多控罪的一個，他最終亦被裁定兩項暴動及一項襲警罪成。繼首案中的梁天琦及盧建民分別被判囚6年及7年，容今（9日）與另一被告袁智駒，兩人分別患有自閉症及過度活躍症，各只被判囚3年，令至今最重判刑者仍為梁及盧二人。

有「美國隊長」之稱的容偉業，因暴動及襲警等罪被判囚。（資料圖片）

暴動罪最高刑罰入獄10年

根據《公安條例》第19條，參與暴動最高刑罰為監禁10年。

暴動案至今有91人被捕，至少27人被定罪。在高等法院處理首宗暴動案判刑時，法官拒絕接納政治背景為求情因素，認為這會向社會傳達錯誤訊息，讓市民認為對政府或現狀不滿便可訴諸暴力。法官當時就暴動的規模、被告在當中的角色等原則判刑，當時案中的梁天琦及盧建民分別被判囚6年及7年，二人亦成為事件至今，刑罰最重的兩人。

入獄3年與大部份被告刑期相約

本案判刑的兩被告容偉業及袁智駒在求情時，都以個人因素出發，未有就政治背景作詳細陳述。事實上，這兩名被告均患有一定的情緒問題，其中容自3歲已被確診自閉症，報告亦指他是輕度弱智，對外界事物難於理解；另一被告袁智駒亦有過度活躍的問題，雖然二人的律師力陳不要讓兩人坐牢，又指要阻嚇性刑罰也不應用在這兩被告身上，法官最終認為判監無可避免，判二人均入獄3年，與大部份暴動罪成的被告刑期相約。

區域法院審訊共處理7宗暴動案件，最高判刑的兩人分別楊家倫（左）被判入獄4年9月，及莫嘉濤（右）被判入獄4年3月。（資料圖片）

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燒的士被告區院判囚4年9月

在區域法院已審理的5宗暴動案，以在‪旺角豉油街參與暴動及燒的士的楊家倫案最為嚴重，他被裁定暴動及縱火罪成，被判入獄4年9個月；另一宗涉及11名被告的暴動案中，其中10名被定罪的被告，被判入獄28至51月，其餘在區院審理的案件，有年輕被告被判教導所，大部份被判暴動罪成的被告多被判入獄3年。

仍有涉4人兩案待審理

雖然旺角騷亂已過去3年，但仍有新增的檢控案件，3名被告：譚百熙（21歲）、陳舜堯（30歲）及王國斌（22歲）被落案控告暴動罪、縱火罪及刑事毀壞罪，案件將會在區院處理；另外，「佔旺女村長」畢慧芬亦將會就2項暴動罪在區院受審，案件將於9月16日開審。

近年因參與社運而被判入獄的案件尚有以下幾宗↓↓