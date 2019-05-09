【暴動案．判刑理由】兩被告持續參與非衝動　涉公眾利益必須判囚

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂，患有自閉症的「美國隊長」容偉業，與患過度活躍症的青年袁智駒，當時均置身其中，二人均暴動罪成，他們求情時提到犯案原因與其病情有關，且若他們入獄所受影響程度可能更大，惟法官黃崇厚判刑時稱，沒有證據顯示兩被告有計劃犯案，但他們在現場逗留約8小時，對情況有一定掌握。兩人持續參與，非一時衝動犯案，在考慮公眾利益的前提下，認為必須判入獄並判二人各監禁3年。

有「美國隊長」之稱的容偉業，被裁定兩項暴動及一項襲警罪成，被判入獄3年。（資料圖片）

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指黃台仰發出挑釁性言論

法官續指，就騷亂事件當晚從砵蘭街的小販檔一帶發起，證據顯示本土民主前線在案發前已呼籲民眾前往旺角支援，顯示本民前是有所策劃，而本民前發言人黃台仰，當日亦有在現場作挑釁性的言論。

袁智駒掟盆栽極危險

黃官指，雖然未有證據顯示被告之一的袁智駒是本民前的成員，但他當時用金屬棒攻擊警員，又向警員掟盆栽，認為他在年初一的鬧市做出這些行為，是極為危險，亦無視對附近居民的影響。

山東街情況「磚如雨下」

對於容偉業涉及於初二(2016年2月9日)凌晨4時許的山東街暴亂，法官形容該次暴動是整個事件中最暴力，參與的群眾較現場的警員多，其攻擊亦最為猛烈。有證人形容當時「磚如雨下」，法官認為此說法並不過分。

此外，對於容所涉的襲警罪，指他在亞皆老街向警員擲水樽，法官示不能姑息任何用暴力對待正在執行職務的警員的行為，亦要保障社會的安寧，以防止同類罪行再發生。

考慮到公眾利益必須判囚

法官續稱，明白兩名被告的病情，情況特殊，而容的狀況亦較袁嚴重，報告亦指二人均需接受治療。惟在考慮公眾利益的前提下，以及本案性質的嚴重性，認為判二人感化並不適合，入獄是無可避免的。考慮兩名被告都是初犯，因此酌量減刑，最後判二人各入獄3年。

被告容偉業，36歲，經審訊後被裁定兩項暴動罪和一項襲警罪成，另一被告袁智駒，28歲，審訊前已承認兩項暴動罪及一項縱火罪。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016