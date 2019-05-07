【HPV疫苗】水貨針湧港？疑涉事診所否認　反指同行貨量異常地多

立法會議員蔣麗芸表示收到投訴，懷疑有診所使用水貨子宮頸癌（HPV）疫苗。有傳部分涉事診所位於佐敦區，記者今（7日）到佐敦嘉賓商業大廈其中一間懷疑涉事的診所了解，診所負責人強調，其HPV疫苗為正貨，反指大廈中有其他診所的疫苗貨量異常地多：「佢哋一日打嘅量，係我哋一個月嘅量」，並質疑疫苗來源，認為政府應加強執法，堵塞漏洞。 有剛在大廈接種疫苗的內地女士指，她在接種時已核實包裝，不擔心疫苗質素，惟對水貨疫苗疑雲提出疑問：「不是說香港管理得很嚴嗎﹖怎麼也會有假東西呢﹖不符合香港的政府的規定啊！」另一名內地女子就稱，對於香港也出現水貨針，感到被欺騙：「特別欺騙大陸人，因為更多是大陸人過來（打針）。」

據了解，有水貨HPV疫苗的診所位於佐敦嘉賓商業大廈。 (鄭翠碧攝)

有立法會議員稱，接獲有人在本港接種了水貨HPV疫苗的求助。據了解，被指涉事的診所至少有五間，地點分別位於旺角、佐敦及尖沙咀，更有診所屬醫療集團。

記者今到診所林立的佐敦嘉賓商業大廈，其中一間懷疑涉事的診所本來拒絕受訪，後強調其所有疫苗均為正貨，向記者展示訂貨單、雪櫃中的存貨等，重申其疫苗包裝盒及針套上，均印有默沙東藥廠的商標及防偽標誌。

而診所負責人更反指，大廈中的確有診所的疫苗貨量異常地多：「佢哋一日打嘅量，係我哋一個月嘅量，唔知邊度拎嘅貨。」負責人指，曾猜想是否藥廠供應予該些診所較多貨量，惟藥廠回應稱供應有限，貨量與往常一樣；而該負責人向九價HPV疫苗的獨家物流運輸公司「裕利醫藥」查詢時，裕利醫藥稱該些診所的貨並非來自他們。

負責人並稱，其HPV疫苗打齊3針需7000多元，而該些診所就只需6000多元。另外，因該些診所招來大量客人，阻塞通道，大廈業主立案法團在3月底時更貼出告示，指診所應要求內地聯絡單位先分流，令客人不會在同一時間湧至：「做(造)成大廈地下大堂、電梯、樓上大堂、走廊及廁所皆擠塞！」

負責人直言，水貨疫苗可能會因儲藏不妥而失效，一旦是假貨遺害更深遠，又稱現時仿冒技術高，要模仿正貨疫苗製造出冒牌的包裝並不難，擔心即使有診所能提供正貨包裝，亦不代表裏面非水貨，甚至假貨。他提醒市民需留意接種疫苗的診所，是否確實向正牌藥廠入貨，並認為政府應加強執法，堵塞漏洞。

負責人續指，診所每月入貨數十至三百不等，但仍未能滿足極大的需求，「不斷推客」，現時5、6月已不可預約。

楊小姐提出質問，「不是說香港管理得很嚴嗎﹖怎麼也會有假東西呢﹖不符合香港的政府的規定啊﹗」 （鄧穎韜攝）

來自深圳、剛在嘉賓商業大廈接種了HPV疫苗的楊小姐稱，沒有聽聞水貨針的新聞，到這座大廈接種疫苗是因朋友介紹，三針共花費6000多元。她指，剛剛在接種過程中，有檢查疫苗上的包裝，包括紙盒、針套等，核對了疫苗的批次是一致，雖然診所不容許她把包裝帶離診所，擔心正貨包裝會被不法之徒作造假之用，但是可以即場對包裝拍照。早前有報道指，水貨針診所的職員會刻意於枱下打開包裝，避免讓接種者看見疫苗情況，楊小姐就稱，今天接種時「都在桌子上打開，他叫我自己打開。」

被問到事件會否令她擔心香港的疫苗質素，她指仍抱有信心，「大約沒問題吧，不是說香港管理得很嚴嗎？怎麼也會有假東西呢？不符合香港的政府的規定啊！香港一直給我們的印象就是管理得很好、很文明，所以才會來這邊(打針)，就是擔心大陸有假貨，所以沒在大陸打。」

一名不願透露姓名的內地女子就稱，對於香港也出現水貨針，感到「被欺騙」，「特別欺騙大陸人，因為更多是大陸人過來(打針)。」（鄧穎韜攝）

來自廣西南寧的鄭小姐，今天在同一座大廈接種了第二劑HPV疫苗，她稱不擔心疫苗的質素：「相信它，不會擔心，沒有為什麼。」她表示，在接種第一針時取得包裝盒，跟今次對比是一樣的，令她確信自己接種的是正貨。

而來自上海的一位女士就指，因在預約及付費後才得悉香港有水貨針的問題，但只好繼續打針，對於香港也出現水貨針，她形容感到「被欺騙」，「特別欺騙大陸人，因為更多是大陸人過來。(對香港失去信心嗎？)會有一點。」

民建聯立法會議員蔣麗芸稱接獲多宗求助個案，指有人在港接種九價HPV疫苗，發現診所處理疫苗手法有可疑，包括疫苗並非從冰箱取出、包裝盒上無藥廠防偽標誌及商標等，事主其後自行聯絡美國藥廠告知有關情況，九價HPV疫苗供應商的默沙東藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。