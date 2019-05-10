【HPV疫苗】默沙東藥廠數份報章登頭版廣告　再提醒四招防水貨針

本港出現子宮頸癌疫苗的水貨針疑雲。HPV 九價預防疫苗的全球唯一的生產商默沙東藥廠昨(9日)發聲明指，指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，令人質疑該診所的疫苗來源。 默沙東藥廠今(10日)在數份報章頭版刊登廣告，再次發出聲明，展示正貨的四個防偽特徵，並提醒市民應留意近日在香港及澳門市面發現的未經註冊疫苗。 而內地手機應用程式「小紅書」中，已有在環亞預約了疫苗接種者表示擔憂，將要求退錢，甚至有人提出想去「維權」。 《香港01》向「環亞體檢集團」多次作出查詢，正等待回覆。

默沙東藥廠昨發聲明指，指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，令人質疑該診所的疫苗來源。

民建聯立法會議員蔣麗芸早前指，接獲多人求助，稱懷疑自己接種了水貨的HPV疫苗，當中包括曾在「環亞體檢集團」接種者。默沙東藥廠昨發聲明指，指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予環亞，強調該疫苗為默沙東藥廠的開發藥品，該集團是全球唯一的生產商，香港註冊的「HPV 九價預防疫苗」只有一款包裝，藥廠並已就此事通知衞生署。

藥廠今天再於《蘋果日報》、《明報》、《東方日報》、《星島日報》的頭版刊登廣告，再次發出聲明，提醒市民應留意近日在香港及澳門市面發現的未經註冊疫苗，認清香港註冊的「GARDASIL®9加衛苗®9」，上的四個防偽特徵。聲明並指，由於藥廠及經銷商裕利醫藥與未經註冊的加衛苗無任何關係，無法得悉有關產品的來源及儲存方法，因此不能確認有關產品會否影響健康，不會負責相關產品的品質問題及查詢。

內地客在「小紅書」表憂慮

至於內地著名手機應用程式「小紅書」，昨天起亦有在環亞預約了疫苗接種人士，及已接種者發表帖文，直言感到擔憂，有已接種者揚言想去維權，亦有人稱會去要求退錢，有人就決定取消預約。