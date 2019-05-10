懲教署134人出班　保安局常秘：11年無人成功逃獄　全賴懲教人員

懲教署今（10日）於赤柱懲教署職員訓練院舉行學員結業會操檢閱儀式，保安局常任秘書長黎陳芷娟任主禮嘉賓。 應屆有24名懲教主任和110名二級懲教助理完成入職訓練。當中1名懲教主任及4名二級懲教助理，表現優異，分別奪「院長盾」及「金笛獎」。

保安局常任秘書長黎陳芷娟指，近年懲教人員需押解在囚人士到懲教院所以外的公立醫院、診所接受診治的個案增加。（黃詠榆攝）

保安局常任秘書長黎陳芷娟致辭時稱，近年懲教人員需押解在囚人士到懲教院所以外的公立醫院、診所接受診治的個案增加。她續指，懲教人員需在公眾地方穩妥地押解在囚人士，風險比在懲教院所內較高，形容工作絕不簡單。她說，在2008年至2018年，連續11年沒有任何成功逃獄、越押個案，全賴懲教人員專業地執行職務。

應屆有24名懲教主任和110名二級懲教助理完成入職訓練。（黃詠榆攝）

黎陳芷娟又指， 懲教署一直與時並進，如去年制訂「策略發展計劃」，其中一目標是積極推動「智慧監獄」發展。她提及，懲教署已於個別院所作為試點，試行「維生指標監察」、「影像分析及監察」等系統。

應屆有24名懲教主任和110名二級懲教助理完成入職訓練。而新入職懲教主任及二級懲教助理分別接受為期26及23周的訓練，包括在懲教院所內實習。