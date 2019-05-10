【沙中線】團體促九龍東段局部通車　至少開通至鑽石山站　

撰文：陳晶琦
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沙中線工程醜聞自去年起被揭發，導致原訂今年中通車的屯馬線（大圍至紅磡段）觸礁。沙田區議會今（10日）與運輸及房屋局局長陳帆進行閉門會議。有團體遞交請願信，促請當局盡快將沙中線局部通車至九龍東段，至少先開通至鑽石山站。
另外，陳帆於早上出席帳目委員會公開聆訊後，曾被問及相關問題，他表示，當局已要求港鐵進行研究，倘有確切決定將盡快公布。
沙中線工程問題自去年起被揭發，導致原訂今年中通車的屯馬線觸礁。（資料圖片）
公民力量、沙田區區議員潘國山表示，新界東居民現時前往港島及九龍只能依賴東鐵線十分不便，加上大圍區至今未有過海巴士直達港島東例如小西灣、柴灣等地方，故市民一般乘搭港鐵需轉乘多次。
通車至鑽石山站 可有效紓緩大圍站樽頸問題
潘續指，鑽石山站位處中心區域，各類交通工具齊備，有機會成為未來重要的交通接駁中心。倘沙中線能先行局部通車至鑽石山站，市民亦可轉乘其他交通工具前往港島東，有效紓緩大圍站樽頸問題。
同時，又促請當局檢視沙中線各個車站的交通配套，加開巴士及小巴線，讓市民方便出行。
而陳帆今日出席立法會政府帳目委員會公開聆訊後見記者時，就沙中線局部通車表示，當局已要求港鐵進行研究，倘有確切決定將盡快公布。