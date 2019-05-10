【沙中線】團體促九龍東段局部通車　至少開通至鑽石山站　

沙中線工程醜聞自去年起被揭發，導致原訂今年中通車的屯馬線（大圍至紅磡段）觸礁。沙田區議會今（10日）與運輸及房屋局局長陳帆進行閉門會議。有團體遞交請願信，促請當局盡快將沙中線局部通車至九龍東段，至少先開通至鑽石山站。

另外，陳帆於早上出席帳目委員會公開聆訊後，曾被問及相關問題，他表示，當局已要求港鐵進行研究，倘有確切決定將盡快公布。