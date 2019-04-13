【沙中線】港鐵初擬局部通車至鑽石山　倘政府同意　料數月內通車

港鐵沙中線工程問題去年起不斷被揭醜聞，導致原訂今年中通車的屯馬線（大圍至紅磡段）觸礁。惟有消息人士向《香港01》透露，港鐵初步擬定局部通車至鑽石山站，但方案最終須由政府首肯。 記者今早（13日）到鑽石山站視察，通往屯馬線大堂通道的圍板經已拆卸，且有不少指示牌顯示往屯門／烏溪沙的方向，以及大堂設施如洗手間、升降機等。有前線工程人員透露，現時距離車站落成經已踏入最後階段，甚至連鋪設無線通訊網絡亦大致上完成，現時只剩下「執漏」的工作。倘政府同意拍板，料最快數月內可局部通車。

記者今日到鑽石山站視察情況，發現通往屯馬線大堂通道入口的圍板經已拆卸。（梁鵬威攝)

沙中線紅磡站自去年起被指鋼筋接駁涉造假，再發現紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處缺失施工紀錄，引起公眾對車站安全關注，以致原訂今年中通車的屯馬線存有變數。

政府其後要求港鐵研究局部通車方案，包括能否提供大量運載能力、路面交通配套以及信號系統是否涉大型改動等。運輸及房屋局局長陳帆對局部開通屯馬線，亦一度稱「盡可能開得幾多得幾多」。

記者今日到鑽石山站視察情況，發現通往屯馬線大堂通道入口的圍板經已拆卸。（梁鵬威攝） 《香港01》獲消息人士透露，港鐵研究的局部通車方案，初步擬定可做到短期內開通屯馬線至鑽石山站（即開通大圍、顯徑及鑽石山站），原因為鑽石山站設有渡線（Crossing），可供列車調頭之用；同時，局部開通至鑽石山站，亦可疏導現時東鐵線及觀塘線的九龍塘站，作為唯一轉車站的最繁忙路段人流。 鑽石山站已準備就緒 記者今早到鑽石山站視察，發現原本用作分隔施工範圍、並通往屯馬線大堂通道入口的圍板經已拆卸，且附近設有多個指示牌，包括指示乘客往屯門／烏溪沙方向、大堂設施如洗手間、升降機及出入口等。

有前線工程人員透露，屯馬線鑽石山站的設備建設經已大致完成。（消息人士提供） 前線工程人員：倘落實，數月內開通無問題 另外，記者亦發現鑽石山站A出口附近，設有一道門長期有保安人員駐守，且不時有工程人員進出，相信該出入口能夠通往屯馬線的鑽石山站大堂。 有前線工程人員透露，屯馬線沿線車站的設備經已大致建成，且一般在最後階段才鋪設的無線通訊網絡亦準備就緒，只剩下大圍站的通訊系統尚未提升至5G，其餘的只剩下「執漏」的工作，稱倘港鐵落實局部通車方案至鑽石山站，「數個月內一定無問題，最快嘅兩個星期都搞掂啦」。

政府早於2月要求港鐵就沙中線其他車站進行審核工作，包括檢視車站的施工紀錄及設計圖則修改是否按既定程序進行。而首階段檢視土瓜灣站及鑽石山站的結果顯示，鑽石山站的檢測表格及與螺絲帽相關的工地紀錄可接受，惟土瓜灣站的施工紀錄則有不足之處。

港鐵的局部通車方案中，欲先開通屯馬線至大圍站。消息人士則表示，要視乎顯徑站的施工紀錄及圖則審核情況，且須由三名資深退休政府官員組成的沙中線項目專家顧問團確認為安全，並交予特首林鄭月娥作最終「拍板」，方能成事。《香港01》已向運輸及房屋局查詢局部通車一事，暫未獲回覆。