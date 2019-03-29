【沙中線】金澤培指局部通車愈快愈好　惟何文田站受紅磡站所限

沙中線紅磡站去年起接連被揭發工程醜聞，引起廣泛關注，政府遂成立紅磡站獨立調查委員會，展開46日聆訊調查事件。政府本周二（26日）公布委員會上月25日提交的中期報告，內容提及委員會裁決，紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程未按合約施工，惟工程仍達到安全水平。 立法會鐵路事宜小組委員會今日（29日）召開會議討論事項，運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明、港鐵候任行政總裁金澤培以及工程總監包立聲出席會議，是次亦是包立聲於3月18日履新後，首次公開露面但未有發言。 有多名立法會議員於會議中追問局部通車情況，以及能否將何文田站一併納入優先考慮，金澤培表示局部通車日期「愈快愈好、愈開得多愈好」，惟解釋何文田站的信號分區由紅磡站控制，故紅磡站的開通日期會影響何文田站。

政府於周二（26日）公布沙中線紅磡站獨立調查委員會上月提交的中期報告。當中內容，共有37段內容被遮蓋。（陳晶琦攝）

港鐵候任行政總裁金澤培表示，港鐵就紅磡站獨立調查委員會公布的中期報告，將落實六大範團建議，分別為加強項目管理、重整團隊架構、商業及合約策略、人力資源及能力、質量規劃及匯報及科技應用。當中會設立「不合規格通知書」的電子中央資料庫、記錄及分析承建商的施工，作為日後招標參考以及電子化工地管理監督資料，例如引入特定智能電話應用程式等。

金澤培續指，港鐵已成立專責小組監督落實上述建議，以確保配合委員會中期報告建議。至於運輸及房屋局局長陳帆表示，雖然委員會就中期報告有相關裁決，惟紅磡站全面評估策略仍進行中，預計第二階段及第三階段的工作分別會在4月底及6月完成，屆時港鐵將提交相關報告予獨立調查委員會。

民主黨立法會議員林卓廷指出，委員會現時裁決紅磡站結構安全，毋須重建及加固，惟紅磡站其他位置出現缺失施工紀錄情況，加上紅磡站鑿牆檢驗鋼筋扭入螺絲帽工作仍在進行中，且目前結果顯示已公布的65枝鋼筋，共有13枝鋼筋扭入情況不達標，不合格比率達2成，稱「係好嚴重的情況，不是委員會所指的個別事件」。

議員批港鐵指鹿為馬

金澤培其後解釋，紅磡站結構建成2年，並裝設了機電設備及測試行車數月。加上結構至今沒有出現不尋常及結構損壞情況，又參考委員會的裁決結構是安全，無須加固及重建，相信委員會的程序及結構是可靠。林卓廷隨即怒斥金澤培是「指鹿為馬、顛倒黑白是非、摧毀公信力及違背常識」。

工程總監包立聲自3月18日履新後首次露面，惟今日召開的會議中未有發言。（梁鵬威攝）

民主黨立法會議員黃碧雲亦一度質疑，現時政府得悉紅磡站鑿檢及調查工作仍尚未完成，為何委員會的報告能夠裁定結構屬安全，惟陳帆回應委員會的裁定已在中期報告中詳細論述。黃碧雲其後斥「未做完調查就話無事，咁不如唔好曬錢做，通車啦」。

至於港鐵及承建商禮頓同時聘請設計顧問阿特金斯（Atkins），負責沙中線紅磡站設計工作，委員會於中期報告內容提及並無發現實際利益衝突，惟發生利益衝突的可能性確實存在。民建聯立法會議員陳恒鑌質疑港鐵的招標程序，為何能讓此情況發生。

港鐵工程處總經理周蘇鴻解釋，招標遴選過程，會側重考慮設計元素，惟強調投標程序是公開，且阿特金斯參與沙中線工程項目中，亦分別採用了兩個團隊分別為港鐵及禮頓工作。金澤培補充，此舉是「唔好嘅做法」，惟承諾事情不再重覆。

港鐵侯任行政總裁金澤培表示，通車日期愈快愈好，惟解釋何文田站的信號分區系統由紅磡站控制，能否開通何文田站須視乎紅磡站而定。（梁鵬威攝）

至於，沙中線局部通車方面，不少立法會均追問通車日期，以及優先考慮的車站能否涵蓋何文田站。金澤培回應，局部通車日期「愈快愈好、愈開得多愈好」，惟解釋何文田站的信號分區紅磡站控制，故紅磡站倘未能開通，何文田站均會受到牽連。

政府於周二（26日）公布沙中線紅磡站獨立調查委員會提交的中期報告內容，委員會裁決紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程在要項上並沒有按照工程合約編號1112的規定執行；以及委員會認為，其建造工程｢達到安全水平｣，連續牆及月台層板毋須重建或加固。而委員會確認是泛迅員工剪筋。