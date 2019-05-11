【HPV疫苗】婦科醫生：有不明人士兜售水貨針　貨源或來自東南亞

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠前天（9日）發聲明，指從未供應疫苗給「環亞體檢集團」，昨日（10日）有大批內地客到環亞位於佐敦的診所維權。而環亞在昨傍晚發聲明指，疫苗皆由默沙東「生產」，但未有透露疫苗來源。 有婦產科醫生向《香港01》表示，曾有來歷不明人士上門兜售HPV疫苗，聲稱是「九價疫苗的平行進口貨」，相信貨源是來自東南亞地區的「水貨」。另外，由於本港九價疫苗供應向來緊張，全行都貨源不足，相信不可能出現向其他診所「借貨」的情況。

默沙東（MSD）是全球唯一子宮頸癌九價疫苗的藥廠。（資料圖片）

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內地在2018年引入九價HPV疫苗，需要到指定的醫院，包括海南博鰲超級醫院接種，出現供不應求的情況。婦產科專科醫生靳嘉仁表示，曾有內地客人向他反映，在國內接種九價疫苗的手續繁複：「要去海南島打，又要留位，所以佢哋話不如落香港打。」

由於香港HPV疫苗供應一直緊張，內地人湧到香港打針令缺貨情況更雪上加霜。靳嘉仁指出，其診所一個月大約僅有30枝九價HPV疫苗：「藥廠近年都好啲，問佢拎多少少，有時都可以畀到32、34枝。」

醫界長期缺針 不相信能大量「借」疫苗

雖然靳嘉仁承認，行內間中會出現「江湖救急」，向其他診所借針的情況，但頂多只是借一至兩枝較普通的兒科疫苗，但鮮有聽聞可向行家大量借到HPV針：「無貨點借畀你？同時，藥廠都唔容許你咁做啦！」所以他不相信有診所能夠從其他診所、醫院獲得大量的九價HPV疫苗。

靳嘉仁曾遇過有來歷不明人士上門兜售疫苗。（資料圖片）

不明人士推銷「平行進口」貨 醫生：即係水貨針啦

在疫苗供應緊絀的情況下，靳嘉仁曾遇過有來歷不明人士上門兜售疫苗：「嚟到同姑娘講『我哋有HPV針喎』，講明係『平行進口』，即係水貨針啦！」他坦言，不會以身試法，故未有接觸對方，不清楚水貨針的售價。

至於這些水貨針從何而來？靳嘉仁指，他曾與其他醫生談及事件：「其實聽聞馬拉（馬來西亞）、新加坡貨量係比較多」，故有可能水貨針是來自東南亞。翻查資料，默沙東藥廠在2003年於新加坡大士工業區設兩個製造中心。

默沙東藥廠的聲明指，從未供貨給環亞體檢。

藍寶梅醫生倡儲存疫苗應領牌

另一名婦產科專科醫生藍寶梅亦表示，九價HPV疫苗供應緊張，「有時想要10枝，最後都得3、4枝」，其診所由於每月僅得幾枝存貨，故只供應舊客戶注射，拒絕其他街客。她得知不少醫生也遇過來歷不明人士上門賣針，但大家都不會理會。她解釋，由於疫苗是預防性質的醫療行為，故一定要堅守「do no harm（毋傷害）」的原則，「啲疫苗來源唔清楚，打完有反效果咁點算？」

即使對方聲稱疫苗是由原廠生產的水貨，但藍寶梅認為難以確定真假：「就算真，點運嚟點儲存？溫度對會影響藥力。」持有夫精人工授精牌照的藍寶梅坦言，疫苗等醫療用品對溫度變化十分敏感，衞生署在檢查其人工授孕設備時，也會順道檢查其冷藏設備及疫苗存放情況：「其實我係贊成儲存疫苗要拎牌照，現時衞生署就無派人查。」