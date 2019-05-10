【HPV疫苗】環亞聲明疫苗由默沙東生產　無提貨源　未注射可退款

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠昨（9日）發聲明，從未供應任何HPV九價疫苗予「環亞體檢集團」，導致大批內地客上門維權。 「環亞體檢集團」今日（10日）以聲明回應事件，強調疫苗提供的HPV九價疫苗均是默沙東藥廠生產，並以恰當的方式運送和儲存。但聲明則未有提及疫苗的來源，僅指願意為未使用、未完成注射的顧客退款。

「環亞體檢集團」聲明指所有九價HPV疫苗是由默沙東藥廠生產。

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠昨日（9日）發聲明，澄清公司及經銷商從未供應任何HPV九價疫苗「GARDASIL®9加衛苗®9」予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」。另今日（10日）在數份報章頭版刊登廣告，展示正貨的四個防偽特徵，提醒市民應留意近日在香港及澳門市面發現的未經註冊的HPV疫苗。

事件引起不少內地人士關注，內地不少社交平台更出現「維權群組」。診所門口一度有數十人要求退款，警員到場協助。



環亞：未曾接獲注射後不適投訴

事隔接近一日，「環亞體檢集團」終發聲明回應。聲明表示，「環亞」提供的HPV九價預防疫苗均由默沙東藥廠生產，並以恰當的方式運送和儲存，符合最高質素。而公司從來未收到有顧客投訴指，在接受注射後感到不適。

聲明又提到，「環亞」願意為未使用或未完成注射疫苗之服務作出全部或部分退款安排，詳情可向當值職員查詢。不過環亞在聲明中，未有解釋疫苗的入貨途徑；有已經打了部分疫苗的顧客要求全數退款，環亞的聲明亦無提及如何處理。

有內地客人到「環亞」要求負責人退款。（陳芷昕攝）