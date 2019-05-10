護理學畢業生任懲教主任：部分崗位需護理知識　可發揮所長

懲教署今（10日）於赤柱懲教署職員訓練院舉行學員結業會操檢閱儀式，保安局常任秘書長黎陳芷娟應邀主禮。應屆有24名懲教主任和110名二級懲教助理完成入職訓練。 懲教主任黃暐璁是結業學員之一，大學時修讀護理學。他認為，懲教部分崗位需護理知識，相信自己在學時的經驗及註冊護士專業資格，仍能派上用場。

懲教主任黃暐璁（左）相信，大學所學的護理知識仍能派上用場。另一位完成訓練的二級懲教助理偉文（右），是巴基斯坦裔香港人。（黃詠榆攝）

完成訓練的懲教主任黃暐璁今年24歲，雖然畢業於香港大學護理學院，但黃卻沒有到醫院擔任護士，反而選擇加入懲教署。他認為，懲教工作富挑戰性，能為在囚人士提供完善的更生計劃，十分具意義。

熱愛運動、曾是香港田徑代表隊成員的他自言有堅毅不屈的精神，「希望都可以感染在囚人士，帶嚟正能量。」另外，他亦持註冊護士資格，「部分懲教崗位需護理知識，雙重角色令我產生投考懲教嘅熱誠。」

懲教署今（10日）於赤柱懲教署職員訓練院舉行學員結業會操檢閱儀式。（黃詠榆攝）

不相信虐囚報道

多間傳媒均曾報道懲教人員疑虐囚，黃直言並不相信這些報道，根據自己在院所實習的經驗，懲教人員對在囚人士的態度都是十分正面、樂於溝通，又指學堂的訓練強調品德、紀律，有既定指引對待違規的在囚人士，故不會出現虐囚情況。被問及若得悉「買賣更」情況，作為主任的他會如何處理，他直言會根據既定守則、法例執法，絕不容忍。

另一位完成訓練的便是二級懲教助理偉文，只有19歲的他是巴基斯坦裔香港人，懂得英語、印地語、旁遮普語及烏爾都語。他指，部分在囚人士是外籍人士，希望利用自己懂多國語言的專長，與他們溝通。

偉文的兄長亦是二級懲教助理，他指哥哥擔任懲教人員後，因懂得不同語言，幫助到少數族裔在囚人士的經歷，亦激勵了他加入懲教。偉文現於荔枝角收押所進行班務工作，坦言其中一挑戰是需面對不同背景人士，雖然工作繁忙，不過他笑言：「忙都OK，學到嘢。」