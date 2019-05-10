【非洲豬瘟】病毒不傳人致政府輕視？　台灣早嚴禁疫區豬肉入口

內地非洲豬瘟疫情持續，連香港也失守，出現首宗個案。食物環境衞生署將封閉上水屠房作大清洗，但食安中心曾多次表示非洲豬瘟並不威脅食物安全，非洲豬瘟也不會傳染給人類。 不過，非洲豬瘟的病毒可附帶在人的皮膚等再傳染活豬。台灣為應對非洲豬瘟，當地防檢局自去年底起從疫區（包括香港）攜帶豬肉製品入境，最高刑罰可被罰款100萬元新台幣（約合25.6萬港元）。

上水屠房有豬樣本被驗出非洲豬瘟。（資料圖片）

內地在去年的8月3日首次公布爆發非洲豬瘟，其後蔓延全國，累計超過32萬隻活豬被宰殺以控制疫情。

根據食安中心資料，非洲豬瘟在1920年代於肯雅首次發現，感染豬瘟的豬隻死亡率可高達100%。不過非洲豬瘟並不會傳染人類，因為非洲豬瘟病毒外面有表面蛋白質，必須附於、並進入豬隻的特定細胞，才可以進入和複製。所以非洲豬瘟不會構成食物安全風險，原則上可放心食用經煮熟後的豬肉。

世衞：非洲豬瘟跨物種傳染性不高

世界衞生組織的《陸生動物衛生法典》也列明，豬科動物（包括家豬及野豬）是唯一可天然感染非洲豬瘟病毒的非節肢動物。而聯合國糧食及農業組織出版、有關非洲豬瘟的檢測及診斷的指引，雖然染上非洲豬瘟的豬隻死亡率極高，但其跨物種傳染性並不高。