【非洲豬瘟】病毒不傳人致政府輕視？　台灣早嚴禁疫區豬肉入口

撰文：麥凱茵
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內地非洲豬瘟疫情持續，連香港也失守，出現首宗個案。食物環境衞生署將封閉上水屠房作大清洗，但食安中心曾多次表示非洲豬瘟並不威脅食物安全，非洲豬瘟也不會傳染給人類。
不過，非洲豬瘟的病毒可附帶在人的皮膚等再傳染活豬。台灣為應對非洲豬瘟，當地防檢局自去年底起從疫區（包括香港）攜帶豬肉製品入境，最高刑罰可被罰款100萬元新台幣（約合25.6萬港元）。
上水屠房有豬樣本被驗出非洲豬瘟。（資料圖片）
內地在去年的8月3日首次公布爆發非洲豬瘟，其後蔓延全國，累計超過32萬隻活豬被宰殺以控制疫情。
根據食安中心資料，非洲豬瘟在1920年代於肯雅首次發現，感染豬瘟的豬隻死亡率可高達100%。不過非洲豬瘟並不會傳染人類，因為非洲豬瘟病毒外面有表面蛋白質，必須附於、並進入豬隻的特定細胞，才可以進入和複製。所以非洲豬瘟不會構成食物安全風險，原則上可放心食用經煮熟後的豬肉。
世衞：非洲豬瘟跨物種傳染性不高
世界衞生組織的《陸生動物衛生法典》也列明，豬科動物（包括家豬及野豬）是唯一可天然感染非洲豬瘟病毒的非節肢動物。而聯合國糧食及農業組織出版、有關非洲豬瘟的檢測及診斷的指引，雖然染上非洲豬瘟的豬隻死亡率極高，但其跨物種傳染性並不高。
黎昌生解釋，病毒可在人類的皮膚及衣物上停留，再傳至健康豬隻。（資料圖片）
獸醫黎昌生早前接受《香港01》查詢時指出，非洲豬瘟病毒可經病豬的飛沫、血液、屙嘔時的排泄物等傳播，若健康豬隻接觸到病豬或其分泌物便很易受感染。
同時，非洲豬瘟的病毒可存活在醃製肉或乾肉一段長時間，並依附在人類的皮膚等身上，故台灣在去年將港澳同樣劃定為非洲豬瘟疫區，禁止旅客摧帶肉製品入境，包括煮熟肉類、加工肉品和含豬肉成分的食物。