【HPV疫苗】環亞退款予客人　過百人輪候　警員中午持盾牌到場

子宮頸癌九價疫苗全球唯一生產商默沙東藥廠早前發聲明指，公司及其指定的經銷商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」。約50名內地客昨（10日）起前往上址，要求環亞體檢交代事情，並全數退款。今早人龍再現，逾百人在門外輪候。 至中午12時半，愈來愈多內地客前往環亞體檢查詢、辦理退款，外面的走廊擠得水泄不通。約12時45分，有3名警員持盾牌到場，進內處理。

駱小姐在爭取下，才拿回協議副本。（黃詠榆攝）

駱小姐指，當初的同意書寫明供應商是默沙東。（受訪者提供）

記者今（11日）早到環亞體檢視察，約過百人在門外等候，職員並會檢查有針卡才能進內，並向客人聲稱已沒有針，只能辦退款。而門外有不少內地客都互相討論，並加入微信的「維權群組」，商討下一步做法。

第一個辦完退款手續的是來自深圳的設計師駱小姐，她今早與友人8時多便到診所，約10點多才能完成退餘款程序，獲得4,000元現金。她指，自己昨日已向律師求助，經律師建議下，草擬出這一份退款協議，「原本看到的都不是這樣，連公司名字、商品名稱都沒有，剛剛職員還不打算給副本我。」

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已打了第一針的駱小姐直言，昨晚「擔心到睡不著，不知打了什麼」，不明為何至今環亞體檢仍能營業，「沒被封舖，還有很多人坐飛機來打針」，二人打算去衞生署報案。駱與友人甚至向記者詢問紙鈔的真偽問題。

來自廣州的李小姐指，雖然知道這幾日的風波，但今日仍打算來打第二針，「都洗濕了頭，沒辨法」，惟職員向其表示已經沒有針了，只能辦退款。

至中午12時半，愈來愈多內地客前往環亞體檢查詢、辦理退款，外面的走廊擠得水泄不通。約12時45分，有3名警員持盾牌到場，進內處理。下午約1時，再有2名警員到場。