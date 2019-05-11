【HPV疫苗】海關衞生署於環亞檢走懷疑未經註冊藥品　無人被捕

子宮頸癌HPV九價疫苗製造商默沙東發聲明指並無向環亞體檢集團供應HPV疫苗，衞生署及海關昨日（10日）進行聯合行動，突擊搜查環亞兩間分別位於油麻地及觀塘的處所，檢取少量懷疑未經註冊藥劑製品，但並非HPV疫苗，暫時未有人被捕。至於環亞供應的HPV九價疫苗是否水貨，則繼續調查中。

不少內地客懷疑注射不明疫苗，到環亞要求全數退款及「維權」，期間有人報警。（資料圖片／陳芷昕攝）

衞生署及海關的聯合行動檢取相關證物作進一步調查，當中包括少量懷疑未經註冊藥劑製品，暫時未有人被捕，調查仍然繼續。海關又指，海關經初步調查後，暫時未發現有違反《商品說明條例》的情況。

衞生署發言人提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為『HK-XXXXX』。未經註冊藥劑製品的安全、品質及效能均未獲保證。曾於上述處所接種疫苗的市民如有懷疑或接種後感到不適，應尋求醫護人員的意見。海關表示，根據《進出口條例》（第60章），任何人士如非根據進口或出口許可證的規定而進出口任何藥劑製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款500,000元及監禁兩年。