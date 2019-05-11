【非洲豬瘟】香港病豬來自湛江　供港豬場：當地無疫情已連夜抽驗

本港在上水屠場的內地豬隻樣本中驗出有非洲豬瘟病毒，食物及衞生局局長陳肇始昨晚（10日）見記者時指，驗出病毒的豬隻，來自廣東省湛江市的供港豬場，但並無透露是哪一個。目前湛江市及轄下的縣級市，共有六間供港豬場。其中「徐聞縣熊氏農業經濟發展有限公司」負責人熊新斌，接受《香港01》記者訪問時指，當地政府昨夜已連夜到豬場抽驗，正等待結果，他稱當地並無爆發非洲豬瘟，不清楚為何香港的豬隻會染病，現時已暫停所有活豬出貨，生意大受影響。 另一供港豬場「廉江市興業畜牧發展有限公司」負責人肖漢煥稱有留意香港新聞，但未收到當地政府通知，現時「一頭霧水」。

徐聞縣熊氏農業經濟發展有限公司，是位於廣東省湛江市的供港豬場。（網上圖片）

供港豬場負責人：湛江無疫情 或路途感染

徐聞縣熊氏農業經濟發展有限公司負責人熊新斌，接受《香港01》記者訪問時指，當地政府昨夜已連夜到豬場抽驗，「抽了幾百頭豬的樣本，已經送到廣州檢驗，要幾日才有結果。」他指當地政府非常重視，目前已經暫停該豬場的所有豬隻出貨，包括供港和在內地銷售的豬隻，生意大受影響，不知何時可以恢復生意。

熊新斌強調，湛江並無非洲豬瘟疫情，飼養的豬隻亦無異樣。他稱有留意香港的新聞，但不知哪個豬場出事，估計不是在湛江受感染，「可能是路途運輸差受感染。」

徐聞縣熊氏農業經濟發展有限公司，是位於廣東省湛江市的供港豬場。（網上圖片）

另一豬場負責人：一頭霧水

另一間供港豬場「廉江市興業畜牧發展有限公司」的負責人肖漢煥，對《香港01》稱，有看到香港的新聞，但目前「一頭霧水」，因為當地一直無爆發非洲豬瘟疫情，加上一直都有抽驗，着記者留意內地官方公布。

肖漢煥亦指，目前未收到當地政府部門的通知，要特別抽驗豬隻，或者要暫停豬隻出貨，但已經停止向香港輸出活豬，「我們的豬隻不只供應香港，現在就做國內市場。」

廣東省曾在去年12月爆發非洲豬瘟疫情，包括廣州、佛山、珠海、惠州，當地的供港豬場一度要暫停供港，但疫情並無蔓延至包括湛江在內的粵西地區。目前全國只有海南省三間供港豬場，位於疫區而暫停豬隻供港。

+ 3 + 2