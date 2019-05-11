【非洲豬瘟】佛誕無豬賣　揭業界內鬨　本地豬農：帶豬去中環示威

政府昨日（10日）驗出上水屠房有豬隻含有非洲豬瘟病毒，決定破天荒首次大規模殺6,000豬，有業界表示不滿，更稱不排除司法覆核，抗議政府無理殺豬。 不過，另一方面，本地豬農就十分支持殺豬，反指部分業界因不滿政府，而決定關閉未有豬瘟的荃灣屠房，威脅政府，揚言如政府不介入，重開荃灣屠房，不排除運送豬隻到中環抗議。

豬隻批發業界不排除將行動升級，包括司法覆核，抗議政府無理殺豬。（梁銘康攝）

出現非洲豬瘟的是上水屠房，由政府擁有，而荃灣屠房就由一間私人公司經營。鮮肉大聯盟、香港豬肉行總商會等人今早開始聚集於上水屠房外，批評政府不先作檢驗就無理殺豬，濫殺無辜，更一度揚言若與政府未能達成共識，不排除將行動升級，包括進行司法覆核。

不過，本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源就指支持殺豬，他解釋，有病毒的豬已經過生產線，令屠房的環境及用具都受到污染，形容殺豬是「愈快愈好」及「無彎轉」，擔心豬隻在屠房內停留時間愈長，風險就愈高。

香港禽畜業養豬界要求政府暫停內地活豬供港。（侯彩琳攝）

買手營運荃灣屠房 捆綁威脅政府

他更指出，荃灣屠房本可繼續營運，但由於上水屠房的買手與荃灣的「差不多係同一班人」，質疑有人因未能與政府達成共識，就「綑綁式」地選擇關閉荃灣屠房，「威脅政府，但佢有社會責任，唔可以話唔開就唔開架嘛﹗」

林榮源表示，如荃灣屠房同時關閉，本地豬農的豬將無法出售，變成「超齡超磅」，而豬場內的母豬不會突然停止生育，豬場內的豬會增多，令飼養密度提升，出現風險的可能性亦相應增加。他直言如政府不介入事件，「可能會車豬出中環擺」作抗議。

他更透露，內地供港豬場其實曾爆發非洲豬瘟，只是有人知情不報，繼續運豬來港，而近日更有買手告訴他，「最近湛江豬㖂到不得了」，形容湛江豬隻質素差。而昨天就檢驗出來自湛江的豬有非洲豬瘟。他相信上水屠房的消毒工作非易事，估計不只關閉數天就可解決，推算最少需關閉十天至兩星期。