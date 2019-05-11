【非洲豬瘟】荃灣年中無休街坊肉檔也要休業　街市檔口貼後會有期

本港出現首宗非洲豬瘟個案，上水屠房約6000隻豬需全部銷毀，並停止運作進行消毒。「殺豬」之後，一眾街坊豬欄受災，荃灣荃威花園一間年中無休的肉食公司也因為缺乏豬隻供應而短暫休業，街坊或要搭車出市區街市買貴豬。

休中無休肉店因豬瘟休業

豬瘟殺到，一眾小商戶受衝擊，荃威花園商場的發記肉食公司也要暫時休業。當區社區幹事趙恩來指，發記肉食公司除了初一之外都是年中無休，「今年年初二已經開工。」他續指，自91年以來都是發記都是荃景圍街坊常去買豬肉的地方，一直在荃景圍街市擺檔，自去年轉到現址。



然而今次豬瘟，令到一眾荃景圍街坊要搭車出市區才可買貴豬肉，「有間惠康可能仲有豬，如果唔係就要搭車去楊屋道街市買豬肉，但聽街坊講𠵱家楊屋道啲豬好貴。」他引述發記肉食的老闆指，他們在昨晚才得知上水屠房沒有豬肉供應，亦不知何時才恢復供應，「除上水屠房之外，仲有荃灣屠房，但荃灣屠房好細，好快就拎晒。」因此發記預計會休息幾日才再開舖。

荃景圍街坊豬肉檔發記肉食公司暫時休息。（陳浩然攝）

荃灣街市豬肉檔：後會有期

記者前往荃灣街市視察，發現大部分豬肉檔沒有營業，有檔口寫了「休息，後會有期」。其中一間仍開檔的豬肉檔，負責人成哥指平日一隻豬售價約3000元，今日僅貴百多元，升幅不算太大。由於客人擔心豬肉安全問題，即使他只購入一隻豬，到傍晚時份仍未賣光。業界流傳指由明日起，上水及荃灣屠房都會關閉，不准屠宰豬，全面無新鮮豬供應，「休息囉，政府話唔畀就唔畀，唔到我話事」。

有肉檔擺出告示指「休息後會有期」。（陳浩然攝）

肉檔揚言明日起全港停市6日無豬肉

位於地舖的利豐豬肉檔門前寫有「明日全港停市6日冇豬肉賣」，職員指店舖的新鮮豬來自荃灣屠房，未有刻意抬價出售，女顧客亦指今日豬肉的價格與平日相若，部分部位貴數元，但不擔心豬肉安全，笑言﹕「煮熟啲咪得囉」。

有豬肉檔就掛起標示「明日全港停市6日冇豬肉賣」，多位客人在外排隊購買豬肉。（陳浩然攝）

漁農界立法會議員指有機會明起全港無活豬

漁農界立法會議員何俊賢今日曾表示，有活豬業界打算將豬送往荃灣屠房屠宰時，獲回覆「我哋都冇打算劏豬」，至下午1時許業界仍未收到荃灣屠房有劏豬的消息，有機會由明日(12日)起全港無活豬供應。

豬農：上水屠房大部分豬已遭屠宰

耀生農場本地豬農盧蔭強指出，其出售、已入上水屠房的豬大部分已屠宰，已餘一、兩隻豬仍在屠房內，相信會被銷毀。由於上水屠房將關閉六日，其豬隻將不會入場，未來六日不會供應活豬，但坦言對本地豬農影響不大，「養大多幾日先賣囉。」反而豬商的損失會較大。

上水屠房殺豬，令活豬供應大減。（資料圖片／蔡正邦攝）

本地豬商：恢復供應後市民仍要重新建立信心

位於沙田的長旺肉枱一向用本地供應豬，老闆黃金松指，本地豬可安全食用，不似大陸豬般有風險。而上水屠場關閉後，他暫時不開店，預計損失3000元，且料活豬恢復供應後，市民仍需要重拾對豬肉的信心，相信營業額會跌三分之一。對於政府2日驗出非洲豬瘟，事隔8日才公布，並立即宣佈全面殺6000隻活豬，他直言「唔合理，冇理由」，直指豬隻來源有紀錄，並有作檢驗才來港，應再作檢驗證實有問題才殺豬。