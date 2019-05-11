【非洲豬瘟】肉商通宵留屠房阻殺豬　政府：嚴格應對　免成風土病

上水屠房一個豬內臟樣本昨日（10日）被驗出帶有非洲豬瘟病毒後，政府堅決將上水屠房內約6,000隻活豬需銷毀，不讓屠宰流出市面。但豬肉商反對政府殺豬，要求先檢測活豬是否有病毒，今晚與政府官員會面四小時後宣佈談判破裂，將通宵留守屠房，「保護財產」，業界亦會提出司法覆核。 政府代表就解釋，這是本港首宗非洲豬瘟案例，需用非常嚴格的方法應對，以免成為本港豬隻風土病。

豬肉商與政府會面後，宣布就政府銷毀豬度的決定提出司法覆核。（資料圖片／梁銘康攝）

肉商要求先進行豬瘟病毒檢測

豬肉商與政府的會面下午5時15分開始，至晚上9時20分結束。四小時的面會，豬肉商提出有問題的豬隻樣本是在本月2日抽取，與目前在屠房內待銷毀的活豬並非同一批次，要求政府先透過快速測試，檢測活豬是否帶有病毒，直言只需四至五小時便有結果，表明如發現帶有病毒，業界樂於配合，銷毀全部豬隻。

業界代表鮮肉大聯盟理事凌偉業批評政府拒絕化驗豬隻，不夠科學，做法「離譜」。他稱業界將就此提出司法覆核，今晚（11日）會通宵留守上水屠房，阻止政府殺豬。

食衞局副局長：不排除環境污染

食物及衞生局副局長徐德義會後表示，理解業界的訴求。但為了避免非洲豬瘟成為風土病，需用嚴肅態度果斷應對。「當一個地方第一次發現非洲豬瘟，一定要用一個非常嚴格的方法處理，唔想因為有第一宗個案，就成為風土病。」徐德義又指，雖然有病毒的樣版是於本月2日發現，但不排除對環境的污染，因此需用最高的安全程序處理。

他續指，政府的做法是參考外國指引，希望給予市民信心，局方樂意繼續和業界溝通，期望盡快完成撲殺工作，恢復活豬供應。