【非洲豬瘟】陳肇始：任豬隻流出市面不符期望　不要阻礙政府工作

上水屠房一個豬內臟樣本上周五（10日）被驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府決定銷毀上水屠房內約6,000隻活豬，但部分豬肉商反對。雙方昨晚（11日）談判破裂後，有豬肉商通宵留守上水屠房「保護財產」。 食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）在商台節目中表示，若任由該批豬隻流出市面銷售，不符合市民的期望。她強調，非洲豬瘟病毒十分頑強，目前屠房內可能還留有病毒，若不銷毀該批豬隻，消毒及清潔屠房，下一批進入豬隻或會同受感染。

豬肉商與政府會面後，宣布就政府銷毀豬度的決定提出司法覆核。（資料圖片／梁銘康攝）

陳肇始在節目中表示，昨晚已向豬肉商解釋，由於是首宗個案，所以政府需要採取行動；她強調，必須預防非洲豬瘟，以免成為風土病，「必須盡快果斷處理（該批豬隻），不要阻礙政府工作。」

陳肇始指，政府會按市價賠償予豬肉商，但當局有內部原則，會與對方商討相關問題。她指出，由於衛生、國際標準做法等考慮，下次驗出非洲豬瘟病毒時，政府不能承諾放棄銷毀全數豬隻的做法。

承認荃灣屠房「好似有啲問題」

對於有消息指，荃灣屠房今日不會屠宰活豬，陳肇始承認荃灣屠房「好似有啲問題」，食環署正在了解。

香港禽畜業聯會副主席林榮源昨日稱，上水屠房與荃灣屠房的買手是「差不多同一班人」，由於他們現時未能處理與政府在銷毀豬隻上的分歧，就以不開放荃灣屠房威脅政府，以致本地豬場的活豬亦無法運至荃灣屠房屠宰。

若豬肉商繼續留守，政府會採取甚麼行動？陳肇始表示，希望相關豬肉商不要違反法例，配合政府的工作。