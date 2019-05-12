【非洲豬瘟】豬商強調賠償金非重點　政府去年曾提每隻豬賠3000元

上水屠房有豬隻樣本被驗帶有非洲豬瘟病毒，政府宣布需銷毀屠場內約6,000隻豬，引起部份豬肉買手不滿，今日（12日）早上在屠房外抗議後，十多名業界人士下午隨即到政府總部，與食物及衞生局副局長徐德義、食環署及漁護署代表再開會商議。 買手之一、鮮肉大聯盟副主席關國華會前強調，賠償金額並非會議重點，只為爭回公道，業界關注政府日後會如何處理再有帶病毒豬隻出現的應對方法。本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源則稱，漁護署去年與業界開會時曾提及，每隻豬賠償金約3,000元，相信政府將按屠房拍賣價作賠償參考。

繼食物及衞生局局長陳肇始昨晚（11日）與肉商開會，解釋銷毀豬隻原因及商討賠償細節後，今日下午再有約二十多名業界人士到政總抗議，當中十多名代表繼續與政府有關部門開會。業界代表表示希望與政府對話，盡快解決問題。食物及衞生局副局長徐德義、食環署及漁護署代表會與豬商會議。

買手：唔好講價錢 我哋為爭公道

陳肇始今日稱，將按市價賠償予受影響業界人士，但未透露確實價格。鮮肉大聯盟副主席關國華會前受訪時指，賠償金額並非下午會議重點，只為爭回公道。他稱，今次帶病毒的豬隻於5月2日進屠房，但5月10日政府才公布化驗結果，反映政府辦事不力，業界擔心難以抱回市民對豬肉的信心，事件亦令業界生意難做，「一家大細點食飯？」關續指，今次會議重點在討論政府日後會如何處理再有帶病毒豬隻出現時的應對方法。

漁護署代表去年曾與業界開會商討殺豬安排。（資料圖片）

本地豬農引述：政府去年曾提 每隻豬賠3000元

香港禽畜業聯會副主席林榮源回應查詢時表示，由於非洲豬瘟病毒一旦進入本地豬場，對本地豬農而言是「毀滅性的破壞」，他認為應盡快銷毀屠房內豬隻。

去年下半年，內地省份廣泛受非洲豬瘟影響，連帶有部份供港活豬場需要封鎖暫停供應，漁農自然護理署助理署長(檢驗與檢疫)薛漢宗曾於去年12月28日與豬肉業界開會，提及萬一有病毒殺入本港的安排。林榮源透露，政府代表當時曾提及，每隻豬的賠償金額大約是3,000元一隻，又指政府每星期有向豬農了解豬價，相信賠償金額按豬隻平均拍賣價計算，爭議應該不大。

林榮源續指，本地豬拍賣價格約為1,600元至1,700元一擔（即100斤），較內地豬的1,200元至1,300元一擔略高。

幾時銷毀？如何銷毀？屠場如何消毒？ 政府未交代詳情

現存於上水屠房有約6,000隻豬隻，消息指，至今日下午僅得一名買手願交出約300隻豬讓當局銷毀。政府將於何時開始銷毀？屠房最快於幾時可以重開？《香港01》正向當局查詢殺豬詳情。

翻查資料，去年底的會議中，漁護署薛漢宗曾指，銷毀豬隻需時約1至2天，將由食環署負責，但未有提及屠房消毒所需的日數，說法當時引起業界不滿。漁護署亦曾指出，若要銷豬主要會以二氧化碳撲殺，但實際情況仍要視乎場內豬隻數目、健康狀況及體型等再決定。