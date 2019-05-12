【非洲豬瘟】近百肉商推六活豬上水屠房外抗議　期間四人不適送院

上水屠房一個來自廣東省湛江的豬隻樣本早前（10日）發現含非洲豬瘟病毒，政府決定將屠房內6,000隻活豬全數銷毀，惹來豬肉商業界不滿，昨日（11日）開始在上水屠房留守。至今早，近百名肉商留守在屠房外，要求政府盡快進行對話，否則會有進一步行動，更有肉商帶同六隻活豬於屠房外表達不滿，期間有四名女子不適暈倒，需送院檢查，警方亦加派快速應變部隊在場維持秩序。

豬肉行總商會理事長許偉堅批評署方延誤公佈非洲豬瘟消息。（鄧詠中攝）

政府若不回應 或有進一步行動

豬肉商界人員今日繼續（12日）留守上水屠房，又將兩輛貨車停泊於屠房入口位置，阻止其他車輛出入。豬肉行總商會理事長許偉堅批評署方延遲公佈豬瘟消息，指6,000隻豬均是合法購入，要求先化驗及為豬隻進行快速測試。他直言與其他商販「夜晚係到捱通宵，全晚冇一個訓過覺」，對於政府未曾化驗便決定要殺豬感到不滿，認為「只要化驗測檢，六千份之一（隻豬帶病毒））我地都同意殺晒！」，又表示若政府不回應訴求，或會有進一步行動，今天或會有車隊前往政府總部抗議。

許續指，大部份豬肉從業員均以日薪出糧，「手停口停」，昨日休息一日，大部份員工均沒有糧出。鮮肉大聯盟理事凌偉業表示，擔心日後豬肉與活雞情況一樣，價格上升，又指現時較著重於後遇到相當情況，政府將如何處理，而非補償問題。