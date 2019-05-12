一年一度的長洲太平清醮今日（12日）舉行，今年的飄色巡遊以社會熱門話題和諷刺時弊為主題，吸引大批市民圍觀。其中最吸睛的是以上月引起全城熱話的「安心偷食事件」為主題，以黃心穎為造型兼改名為「安心鐵路」的飄色，但「扮演」黃心穎的小朋友竟然「着錯衫」？！

黃心穎曾為港鐵拍攝廣告。（網上圖片）

黃心穎被爆出「安心偷食事件」前曾為港鐵拍攝廣告，而港鐵於3月測試新系統期間發生列車相撞出軌事故，之後黃心穎亦被爆出軌偷食，可謂是出軌的「最佳代言人」，所以「安心鐵路」有語帶雙關之意。另外，黃心穎曾是節目《學是學非》的「是非精」之一，「安心鐵路」飄色的這位「小黃心穎」的造型其實是參考自《學是學非》的經典造型工人褲，不過竟然被發現揀錯顏色？

「安心鐵路」飄色的這位「小黃心穎」的造型其實是參考自《學是學非》的經典造型工人褲。（張浩維攝）

記者翻查資料，發現當年黃心穎於2015主持《學是學非》時，代表色為桃紅色，所以她總是穿粉紅色工人褲拍節目，並非小妹妹身上的橙色，至於代表橙色「是非精」則是張秀文，原本想明寸「小黃心穎」卻意外地扮成「小張秀文」，張秀文可謂是「躺着也中槍」。

黃心穎在《學是學非》的代表色為粉紅色。（黃心穎IG：jacquelinebwong）

2015年，於節目《學是學非》代表橙色的張秀文，跟黃心穎和另一位「是非精」李佳芯齊齊宣傳！（視覺中國）

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