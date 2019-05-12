【非洲豬瘟】政府與豬商達三項共識　明日起殺豬

政府在上水屠房有豬隻樣本驗出帶非洲豬瘟病毒之後，欲銷毀屠埸內約6,000隻豬，惹來豬肉批發商不滿，連日與政府代表開會商討銷毀豬隻安排。 豬商代表今日（12日）與食物及衞生局副局長徐德義及食環署、漁護署代表開會後見傳媒時透露，局方承諾七日內「還原」，讓豬肉業界「有生意做」，又指感受到局方釋出誠意，願配合對方銷毀豬隻。 徐德義亦表示，消毒後會盡快重開屠場。與會代表同時稱，最快明日起撲殺屠房內6,000隻豬。

近百名豬商代表不滿政府殺豬的安排，今早在上水屠房抗議。（鄧詠中攝）

料上水屠房最快七日後才有活豬供應

食衞局副局長徐德義會後偕同豬肉業界代表見傳媒，徐德義發言時指會上與業界達三項共識，包括盡快銷毀上水屠房的活豬，消毒後盡快重開屠房；局方將與國家海關總署商討，提供活豬在荃灣屠房屠宰；局方亦會再探討日後本地再現非洲豬瘟時，撲殺豬隻的範圍。

食環署助理署長霍炳林稱，明天起於上水屠房確認活豬數量，銷毀活豬，並進行消毒。

徐德義表示，若一切順利將於七日後完成，重開屠場。他又指，會與荃灣屠場聯絡，希望增加活豬限額，提供活豬在荃灣屠房屠宰，惟需視乎荃灣屠房的硬件設施能否增加供應，暫未有詳細情況，相信明天仍不會有活豬供應。換言之，最快七日後才有活豬供應。

他又指出，政府將按照市價向業界賠償，但未有透露賠償金額。

局方與業界代表會後見記者交代詳情。（劉婉雯攝）

業界早前對政府銷毀所有屠房豬隻感到不滿，徐德義解釋，是次決定參考國際做法，又指今次是香港首例，「全世界都看著我們如何處理」；但他同意不同情況會有不同可能性和空間調整。局方就業界意見，承諾處理是次事件後，會立刻與業界探討日後本地再現非洲豬瘟時，如何調整撲殺豬隻的範圍。

業界：今次決定是讓步

鮮肉大聯盟理事凌偉業形容是次決定是作出讓步。他解釋，該批豬隻已擺放數天，並看到政府釋出善意，為大局著想而作讓步，期望政府盡快就日後撲殺豬隻範圍提出方案。