【非洲豬瘟】政府明起殺屠房豬　消息指電擊宰殺　豬屍運堆填區

政府宣布將於明日（13日）起撲殺上水屠房內約6,000頭豬隻，據了解銷毀豬隻主要以電擊方式進行，與現時屠宰豬隻的方式相同，豬屍以膠袋封好後將運往堆填區。 當局僅稱，希望7日內完成屠宰及消毒程序，暫無透露兩個程序分別所需時間。

政府與業界就殺豬達共識，明起將撲殺約六千豬隻。（劉婉雯攝）

上水屠房早前有豬隻樣本驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府上周五（10日）公布事件後表示需銷毀屠房內的豬隻，引起部份豬肉批發商（買手）不滿安排，連日與政府代表會面商討殺豬詳情，今日早上更在上水屠房外以6隻活豬抗議，要求再與政府對話。業界代表與食衞局副局長徐德義及食環署代表等下午會議後指，雙方已達成共識，政府會於明日起銷毀屠房內豬隻，務求7日內可完成銷毀及消毒屠房的工序。

漁護署去年底曾就殺豬作演習。（陳肇始FB專頁圖片）

去年12月演習稱打針及用二氧化碳殺豬

據悉，食環署人員將於明日早上先在核對屠房內豬隻數目，估計需數小時後才開始撲殺，預計會以電擊方式殺豬，豬屍會以膠袋封好，再運往堆填區。

漁護署去年12月曾進行「殺豬」演習，署方當時稱，將透過打針、釋放二氧化碳或電擊殺豬。署方又指，會由環保署預先在堆填區挖坑，放置豬屍後再在表面撒鹼性消毒物。

漁護署當時亦提及，清潔及消毒屠房的工作將由屠房的操作人員自行負責，政府將監管消毒程序。