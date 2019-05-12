【非洲豬瘟】建華旗下街市豬肉檔休市　佳寶肉枱職員復工無期　

上水屠房早前（10日）一個內地豬隻樣本檢驗出含非洲豬瘟病毒，上水屠房需停止運作進行消毒，政府更決定將全數6,000隻活豬銷毀。記者今早到各區部分街市及連鎖店「佳寶」視察，街市仍舊人頭湧湧，惟各個賣鮮豬的檔口已人去樓空，沒有平日利落的刀聲、叫賣聲，僅剩紅燈映照空無一人的店面。 有佳寶職員表示，自昨日起已沒有新鮮豬肉供應，肉枱職員自昨日起亦已沒有上班，復工時間遙遙無期。而一名賣本地豬肉檔口的職員又表示，今早亦沒有活豬出售，受事件影響，現時來貨價格上升，肉價因此亦要調整。

數檔凍肉生意均不俗。（賴雯心攝） 鮮豬肉檔休市閂門 記者今日到各街市豬肉檔查看，發現各豬肉檔，包括建華旗下的街市「葵盛東」及「良景市集」，所有賣鮮豬肉的檔口均未有開門，只有凍肉檔有出售冰鮮豬肉。記者於屯門良景街市觀察，發現賣鮮肉的檔口僅得牛肉檔，而上址數檔凍肉生意均不俗，不少市民選購急凍肉類，包括豬肉等。 本地豬檔口：肉價需調整 售賣本地豬肉的商舖職員何女士表示，今天上午未有豬隻可以出售，內地豬被驗出豬瘟，連帶本地豬或要加價，平日本地一日屠宰約400隻，現時全港向舖頭平分豬肉，來貨價格上升，因此肉價亦要上升調整。她表示，平日上下午均會各購兩隻豬賣，來店內的豬隻均於上水屠房處理，惟現時要轉到荃灣屠房處理，要待老闆回來才可了解今天可賣多少隻豬。

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佳寶昨起無鮮豬肉供應。（賴雯心攝） 佳寶昨起無鮮豬肉 肉枱職員復工無期 記者及後又到屯門兩所佳寶查看，兩間分店均未見有鮮豬肉售賣，有職員表示自昨日起已無鮮豬肉出售，肉枱職員自昨日起已沒有上班，復工無了期。 佳寶老闆林曉毅表示，未能售賣鮮豬肉對公司的影響不太大，因佳寶亦有出售大類急凍肉類，他表示自昨日開始已未有鮮豬肉入貨，而肉枱員工亦自昨日開始放假，直到有鮮豬肉來貨。林又指，預計一星期後事情或已解決，屆時會重新販售鮮豬肉。

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街坊：其他肉類代替

街坊蔡女士指，今天才得悉沒有鮮豬肉賣，只能以其他肉類代替，又表示暫未有太大影響，「如果一、兩個星期冇豬肉賣就大影響。」另一街坊林太則表示，近呢兩日均沒有豬肉可購買，因舖頭未有開門開，煮餸煲湯已沒有使用豬肉，平日若要買豬肉，會到葵芳或荃灣購買，但近日聽聞上兩址亦已沒有豬肉賣。

翻查食環署資料，自昨日起已無活豬供應拍賣，當中包括內地及本地的活豬。