【逃犯條例】楊岳橋嘆溫和議員上前線　謝偉俊指乏中間人牽頭溝通

立法會建制及泛民陣營周六（11日）在修訂《逃犯條例》法案委員會會議期間，爆發肢體衝突。 法案委員會明日將再召會議，建制派屬意的主席人選、立法會議員謝偉俊今早（13日）在電台節目中表示，雙方明日或會再度衝突。出席同一節目的公民黨立法會議員楊岳橋表示，事件仍未緩和及存在張力，暫時未能輕言明日會否跟星期六一樣出現衝突。 談及雙方周六衝突，謝偉俊說：「我哋（立法會）係唔啱，（星期六）唔係值得驕傲嘅一日。」楊岳橋承認，建制派與民主派各有付出，「令香港人疑慮立法會是否正常運作。」

就周六（11日）會議期間的肢體衝突，謝偉俊表示，今早有跟朱凱迪握手道歉，踏出第一步。（資料圖片）

謝偉俊形容，立法會秘書處被拖下水，有礙日後運作。談及民主派指控立法會秘書處失去中立性，謝則表示：「始終西瓜靠大邊，如果立法會主席唔夠平衡，佢係建制，都係立法會行管會主席。」

立法會議員謝偉俊表示，以往立法會前主席曾鈺成會召開會議，提供溝通平台予兩派議員，但現時沒有類似中間人，「老鬼都落水鬥埋一份。」

被問及目前何者適合擔當中間人，謝回應指，自由黨的立場一直以來比較中性。楊岳橋表示，民主派願意溝通，召集人為合適溝通對象。

楊岳橋形容，因為是次修訂，在立法會較溫和建制、民主派都要上前線。（資料圖片）

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謝偉俊形容胡志偉變「街市偉」

楊岳橋形容，因為是次修訂，在立法會較溫和建制、民主派都要上前線，同樣在節目中的謝偉俊當時意圖附和說：「（民主黨立法會議員）胡志偉都變『街市偉』。」楊岳橋的回應道：「過去20分鐘我哋都心平氣和，點解仲要咁呢。」謝隨後收回相關說法，稱自己只是同意溫和建制派、民主派變得激動的說法。

曾鈺成昨日提出，若法案委員會繼續無法順利運作，可繞過法委會直接提交大會恢復二讀。

謝偉俊承認，直接將《逃犯條例》修訂交上大會恢復二讀的做法是較急。（資料圖片）

謝偉俊承認直接交上大會恢復二讀做法較急

謝偉俊承認，直接交上大會恢復二讀的做法是較急，他建議內會解散現時法案委員會，重新設立有議員人數限制的法案委員會繼續審議。楊岳橋反駁，兩種做法沒有解決缺乏諮詢的根本問題，他強調：「特區政府是始作俑者，政府不應犧牲整個立法會。」