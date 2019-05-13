民主黨接逾百名市民求助墮夾公仔機投資陷阱　總金額涉逾3000萬

本港近年越來越流行夾公仔機，不少人亦考慮投資。民主黨由去年11月至今接獲逾100位市民求助，疑墮入夾公仔機投資陷阱，涉及金額由港幣85000元至超過160萬不等，涉及總金額超過3000萬；事件懷疑涉及股評人兼網絡紅人火燎森，苦主指遭其誤導並經「天機科技」及Mighty Lucky International Limited簽約。

民主黨由去年11月至今接獲逾100位市民求助，疑墮入夾公仔機投資陷阱，涉及總金額超過3000萬。（侯彩琳攝）

苦主年齡由約25歲至60歲不等，他們疑受到股評人兼網絡紅人火燎森誤導，相信每月可得到港幣1萬元的回報而作出投資。苦主經「天機科技」及Mighty Lucky International Limited簽約，每部夾公仔機價錢約港幣8.5萬元至10萬元，並由該公司負責管理。有苦主每月僅獲港幣10元收入，與火燎森描述差天共地。

民主黨財經政策副發言人袁海文指，投資者表示無法知悉所投資的夾公仔機存放的位置，亦無從知道如何核實收益及分成安排。警方應積極循虛假陳述方向跟進。

執業律師沈運華指出，苦主在簽署合約時沒有詳細閱讀條款實屬不智。而沈運華及袁海文質疑，該投資項目可能屬於《證券及期貨條例》定義下的集體投資計劃，若沒有得到證監會認可豁免，將觸犯法例。